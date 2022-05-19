Мэр из ХМАО угодил в скандал из-за переписки с оппозицией. Документ

20 мая 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

Мэр Лянтора Сергей Махиня (на фото) угодил в скандал из-за переписки с оппозицией Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокуратура сургутского района вынесла постановление о привлечении к административной ответственности мэра Лянтора Сергея Махини. Копии документов, это подтверждающие, опубликовала группа «Лянтор против коррупции» в социальной сети «ВКонтакте». «19 мая прокуратурой Сургутского района вынесено постановление о привлечении к административной ответственности главы г. п. Лянтор Сергея Махини за нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан», — говорится в скане прикрепленного к посту документа. Из копий других документов следует, что поводом для наказания стала переписка Махини с активистом партии ЛДПР в Сургутском районе Игорем Волковым. Тот еще в марте обратился к Махине с просьбой дать объяснение по вопросам, связанными с вывозом снега. В ответном письме Махиня давать объяснения отказался, на том основании, что обращение Волкова не содержит жалоб, просьб и рекомендаций, а затрагивает детали договоров. Волков после этого обратился в прокуратуру, что сам подтвердил в разговоре с журналистом URA.RU. О том, какое именно наказание грозит Махине, пока неизвестно. В прокуратуру ХМАО и в мэрию Лянтора отправлены запросы, ответы на которые на момент публикации новости не поступили. Ранее URA.RU рассказало о скандальном закрытии снежного полигона в Лянторе. Прокуратурой ХМАО на полигоне выявлено множество нарушений экологических норм. Фото: «Лянтор против коррупции», ВК

Прокуратура сургутского района вынесла постановление о привлечении к административной ответственности мэра Лянтора Сергея Махини. Копии документов, это подтверждающие, опубликовала группа «Лянтор против коррупции» в социальной сети «ВКонтакте». «19 мая прокуратурой Сургутского района вынесено постановление о привлечении к административной ответственности главы г. п. Лянтор Сергея Махини за нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан», — говорится в скане прикрепленного к посту документа. Из копий других документов следует, что поводом для наказания стала переписка Махини с активистом партии ЛДПР в Сургутском районе Игорем Волковым. Тот еще в марте обратился к Махине с просьбой дать объяснение по вопросам, связанными с вывозом снега. В ответном письме Махиня давать объяснения отказался, на том основании, что обращение Волкова не содержит жалоб, просьб и рекомендаций, а затрагивает детали договоров. Волков после этого обратился в прокуратуру, что сам подтвердил в разговоре с журналистом URA.RU. О том, какое именно наказание грозит Махине, пока неизвестно. В прокуратуру ХМАО и в мэрию Лянтора отправлены запросы, ответы на которые на момент публикации новости не поступили. Ранее URA.RU рассказало о скандальном закрытии снежного полигона в Лянторе. Прокуратурой ХМАО на полигоне выявлено множество нарушений экологических норм.