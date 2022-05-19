19 мая 2022

Екатеринбургский врач лишился квартиры и 3,5 миллиона рублей

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Женщина стала жертвой мошенников (архивное фото) Фото:

74-летняя женщина-врач, проживающая в Екатеринбурге, стала жертвой мошенников, отдав им квартиру и 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловского УМВД.

«Женщине позвонили лже-сотрудники прокуратуры и заставили продать квартиру, на которую якобы наложен арест из-за долгов по кредитам», — рассказало ведомство. Она заключила с мошенниками сделку купли-продажи. А полученные деньги перевела на указанный счет.

Мошенники убедили потерпевшую, что после заключения сделки и погашения долга, сделку аннулируют, вернув денежные средства и квартиру. Женщина поняла, что стала жертвой преступников, когда они перестали выходить на связь. Сотрудники территориального ОВД возбудили уголовное дело.

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74-летняя женщина-врач, проживающая в Екатеринбурге, стала жертвой мошенников, отдав им квартиру и 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловского УМВД. «Женщине позвонили лже-сотрудники прокуратуры и заставили продать квартиру, на которую якобы наложен арест из-за долгов по кредитам», — рассказало ведомство. Она заключила с мошенниками сделку купли-продажи. А полученные деньги перевела на указанный счет. Мошенники убедили потерпевшую, что после заключения сделки и погашения долга, сделку аннулируют, вернув денежные средства и квартиру. Женщина поняла, что стала жертвой преступников, когда они перестали выходить на связь. Сотрудники территориального ОВД возбудили уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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