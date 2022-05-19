Екатеринбургский врач лишился квартиры и 3,5 миллиона рублей

20 мая 2022 в 02:22 Размер текста - 17 +

Женщина стала жертвой мошенников (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU 74-летняя женщина-врач, проживающая в Екатеринбурге, стала жертвой мошенников, отдав им квартиру и 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловского УМВД. «Женщине позвонили лже-сотрудники прокуратуры и заставили продать квартиру, на которую якобы наложен арест из-за долгов по кредитам», — рассказало ведомство. Она заключила с мошенниками сделку купли-продажи. А полученные деньги перевела на указанный счет. Мошенники убедили потерпевшую, что после заключения сделки и погашения долга, сделку аннулируют, вернув денежные средства и квартиру. Женщина поняла, что стала жертвой преступников, когда они перестали выходить на связь. Сотрудники территориального ОВД возбудили уголовное дело.

74-летняя женщина-врач, проживающая в Екатеринбурге, стала жертвой мошенников, отдав им квартиру и 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловского УМВД. «Женщине позвонили лже-сотрудники прокуратуры и заставили продать квартиру, на которую якобы наложен арест из-за долгов по кредитам», — рассказало ведомство. Она заключила с мошенниками сделку купли-продажи. А полученные деньги перевела на указанный счет. Мошенники убедили потерпевшую, что после заключения сделки и погашения долга, сделку аннулируют, вернув денежные средства и квартиру. Женщина поняла, что стала жертвой преступников, когда они перестали выходить на связь. Сотрудники территориального ОВД возбудили уголовное дело.