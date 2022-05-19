Екатеринбургский врач лишился квартиры и 3,5 миллиона рублей

Женщина стала жертвой мошенников (архивное фото)
74-летняя женщина-врач, проживающая в Екатеринбурге, стала жертвой мошенников, отдав им квартиру и 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловского УМВД.
«Женщине позвонили лже-сотрудники прокуратуры и заставили продать квартиру, на которую якобы наложен арест из-за долгов по кредитам», — рассказало ведомство. Она заключила с мошенниками сделку купли-продажи. А полученные деньги перевела на указанный счет.
Мошенники убедили потерпевшую, что после заключения сделки и погашения долга, сделку аннулируют, вернув денежные средства и квартиру. Женщина поняла, что стала жертвой преступников, когда они перестали выходить на связь. Сотрудники территориального ОВД возбудили уголовное дело.
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