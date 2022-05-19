В ЯНАО труд подростков оценили в 14 тысяч рублей

20 мая 2022 в 07:06 Размер текста - 17 +

В Ямальском районе подростки смогут заработать летом от 14 тыс. рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Ямальском районе подростки смогут летом заработать от 14 тыс. рублей. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава районной администрации Андрей Кугаевский. «В этом году в Ямальском районе трудоустроим более трехсот подростков. Все они будут задействованы на благоустройстве, озеленении своих поселков и смогут заработать не меньше 14 тысяч рублей за смену», — написал Кугаевский в соцсети. Трудовая кампания будет организована в три смены, за смену подростки смогут заработать больше, чем в прошлом году. Заявки на трудоустройство принимаются молодежным центром «Импульс». Ранее URA.RU рассказало о возможности работы подростков в частных фирмах. Такую форму организации кампании по летнему трудоустройству учащихся предложили власти Ноябрьска.

В Ямальском районе подростки смогут летом заработать от 14 тыс. рублей. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава районной администрации Андрей Кугаевский. «В этом году в Ямальском районе трудоустроим более трехсот подростков. Все они будут задействованы на благоустройстве, озеленении своих поселков и смогут заработать не меньше 14 тысяч рублей за смену», — написал Кугаевский в соцсети. Трудовая кампания будет организована в три смены, за смену подростки смогут заработать больше, чем в прошлом году. Заявки на трудоустройство принимаются молодежным центром «Импульс». Ранее URA.RU рассказало о возможности работы подростков в частных фирмах. Такую форму организации кампании по летнему трудоустройству учащихся предложили власти Ноябрьска.