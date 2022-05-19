19 мая 2022
18 мая 2022

В ЯНАО труд подростков оценили в 14 тысяч рублей

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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, озеленение, цветы, благоустройство города
В Ямальском районе подростки смогут заработать летом от 14 тыс. рублей Фото:

В Ямальском районе подростки смогут летом заработать от 14 тыс. рублей. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава районной администрации Андрей Кугаевский.

«В этом году в Ямальском районе трудоустроим более трехсот подростков. Все они будут задействованы на благоустройстве, озеленении своих поселков и смогут заработать не меньше 14 тысяч рублей за смену», — написал Кугаевский в соцсети.

Трудовая кампания будет организована в три смены, за смену подростки смогут заработать больше, чем в прошлом году. Заявки на трудоустройство принимаются молодежным центром «Импульс».

Ранее URA.RU рассказало о возможности работы подростков в частных фирмах. Такую форму организации кампании по летнему трудоустройству учащихся предложили власти Ноябрьска.

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В Ямальском районе подростки смогут летом заработать от 14 тыс. рублей. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал глава районной администрации Андрей Кугаевский. «В этом году в Ямальском районе трудоустроим более трехсот подростков. Все они будут задействованы на благоустройстве, озеленении своих поселков и смогут заработать не меньше 14 тысяч рублей за смену», — написал Кугаевский в соцсети. Трудовая кампания будет организована в три смены, за смену подростки смогут заработать больше, чем в прошлом году. Заявки на трудоустройство принимаются молодежным центром «Импульс». Ранее URA.RU рассказало о возможности работы подростков в частных фирмах. Такую форму организации кампании по летнему трудоустройству учащихся предложили власти Ноябрьска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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