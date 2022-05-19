Челябинец просит за автограф с кумирами пять миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на популярном сайте объявлений продается автограф игроков хоккейного клуба «Трактор» за 5 млн рублей. Свои подписи хоккеисты оставили на сторублевой купюре в марте 2022 года.

«Продам купюру с автографом игроков. Звезд челябинского „Трактора“ — Вячеслава Основина и Сергея Калинина», — написал автор объявления на сайте «Авито».

Нападающий Сергей Калинин подписал с челябинским клубом новый контракт до конца сезона 2023-2024. Он олимпийский чемпион 2018 года и победитель Кубка Гагарина в 2019 году.

В составе «Трактора» Калинин провел 116 матчей, набрал 47 очков и совершил 217 «хитов». Всего в лиге форвард сыграл 538 поединков, забросил 79 шайб, 98 раз ассистировал партнерам.

Ранее руководство челябинского «Трактора» сообщило о прекращении сотрудничества с 28-летним форвардом Вячеславом Основиным и его выходе на рынок неограниченно свободных агентов.

Основин выступал за «Трактор» с 2012 по 2016 год и с 2019 года до конца апреля 2022 года. За родную команду игрок провел 288 матчей, в которых забросил 51 шайбу и сделал 33 голевые передачи.