19 мая 2022

В Перми запускают новые авиарейсы в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
«Аэрофлот» организует новые рейсы из Перми в Сочи Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает ежедневные перелеты из Перми до Сочи. Первый рейс запланирован на 2 июня, указано в расписании аэропорта «Большое Савино».

Вылеты будут совершаться в 8:00 по пермскому времени на самолетах Airbus. Перелет займет три с половиной часа. Посадка в аэропорту прибытия в 9:30 по местному времени, сообщает сайт пермского аэропорта.

Ранее URA.RU рассказывало, что новые рейсы из Перми до Сочи с 5 июня запускает авиакомпания Nordwind. Перевозчик надеется на повышенный спрос в период летних отпусков.

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Авиакомпания «Аэрофлот» запускает ежедневные перелеты из Перми до Сочи. Первый рейс запланирован на 2 июня, указано в расписании аэропорта «Большое Савино». Вылеты будут совершаться в 8:00 по пермскому времени на самолетах Airbus. Перелет займет три с половиной часа. Посадка в аэропорту прибытия в 9:30 по местному времени, сообщает сайт пермского аэропорта. Ранее URA.RU рассказывало, что новые рейсы из Перми до Сочи с 5 июня запускает авиакомпания Nordwind. Перевозчик надеется на повышенный спрос в период летних отпусков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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