В Перми запускают новые авиарейсы в Сочи

«Аэрофлот» организует новые рейсы из Перми в Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает ежедневные перелеты из Перми до Сочи. Первый рейс запланирован на 2 июня, указано в расписании аэропорта «Большое Савино».

Вылеты будут совершаться в 8:00 по пермскому времени на самолетах Airbus. Перелет займет три с половиной часа. Посадка в аэропорту прибытия в 9:30 по местному времени, сообщает сайт пермского аэропорта.

Ранее URA.RU рассказывало, что новые рейсы из Перми до Сочи с 5 июня запускает авиакомпания Nordwind. Перевозчик надеется на повышенный спрос в период летних отпусков.