Челябинский бизнес получит от губернатора новые льготы

Алексей Текслер снижает налоги в связи с непростой экономической ситуацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер внес в законсобрание региона законопроекты, направленные на поддержку бизнеса. Как сообщили URA.RU пресс-службе главы региона, дополнительная поддержка предпринимателям оказывается в связи с текущей экономической ситуацией

«Алексей Текслер внес в Заксобрание региона проекты, направленные на поддержку бизнеса. В частности, предлагается установить налоговую ставку в размере 0% в отношении имущества, определенного концессионными соглашениями, на срок их действия для организаций, являющихся стороной концессионных соглашений, заключенных с Челябинской областью», — отметили в пресс-службе.

Губернатор также предложил депутатам продлить срок действия «налоговых каникул» на территории области до 1 января 2025 года. И установить налоговую ставку в размере 0% для газораспределительных организаций, участвующих в догазификации населенных пунктов области.

Еще одним предложением Текслера стало снизить до 5% налоговую ставку по упрощенной системе налогообложения «доходы — расходы». И до 1% — для ИП и организаций: обрабатывающие производства, деятельность в области научных исследований и разработок, развлекательная, спортивная и телекоммуникационная деятельность и соцпредприятия. Кроме того, для гостиничного бизнеса, общепита и туриндустрии данные налоговые ставки вводятся бессрочно.