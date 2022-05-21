21 мая 2022
20 мая 2022

Центр Екатеринбурга перекроют ради всероссийского полумарафона. Карта

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Марафон «Европа-Азия» Екатеринбург, спорт, марафон европа-азия, бег, кросс, зож
Марафон пройдет с 9 утра до 15:00 Фото:

Центральные улицы Екатеринбурга перекроют для проведения всероссийского полумарафона «Забег.рф». Сообщение об этом разместила администрация города на своем официальном сайте.

Как говорится в сообщении, 22 мая 2022 года будет перекрыта улица Бориса Ельцина — на участке от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта. Движение будет закрыто с 09:00 до 15:00.

«Забег.рф» — самый крупный полумарафон с синхронным стартом в 85 городах по всей стране, от Калининграда до Камчатки. В нем участвуют несколько тысяч любителей спорта. Как утверждают организаторы забега, мероприятие претендует на звание мирового рекорда по количеству участников и площадок.

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Центральные улицы Екатеринбурга перекроют для проведения всероссийского полумарафона «Забег.рф». Сообщение об этом разместила администрация города на своем официальном сайте. Как говорится в сообщении, 22 мая 2022 года будет перекрыта улица Бориса Ельцина — на участке от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта. Движение будет закрыто с 09:00 до 15:00. «Забег.рф» — самый крупный полумарафон с синхронным стартом в 85 городах по всей стране, от Калининграда до Камчатки. В нем участвуют несколько тысяч любителей спорта. Как утверждают организаторы забега, мероприятие претендует на звание мирового рекорда по количеству участников и площадок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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