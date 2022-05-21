Центр Екатеринбурга перекроют ради всероссийского полумарафона. Карта

22 мая 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

Марафон пройдет с 9 утра до 15:00 Фото: Алексей Колчин © URA.RU Центральные улицы Екатеринбурга перекроют для проведения всероссийского полумарафона «Забег.рф». Сообщение об этом разместила администрация города на своем официальном сайте. Как говорится в сообщении, 22 мая 2022 года будет перекрыта улица Бориса Ельцина — на участке от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта. Движение будет закрыто с 09:00 до 15:00. «Забег.рф» — самый крупный полумарафон с синхронным стартом в 85 городах по всей стране, от Калининграда до Камчатки. В нем участвуют несколько тысяч любителей спорта. Как утверждают организаторы забега, мероприятие претендует на звание мирового рекорда по количеству участников и площадок.

Центральные улицы Екатеринбурга перекроют для проведения всероссийского полумарафона «Забег.рф». Сообщение об этом разместила администрация города на своем официальном сайте. Как говорится в сообщении, 22 мая 2022 года будет перекрыта улица Бориса Ельцина — на участке от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта. Движение будет закрыто с 09:00 до 15:00. «Забег.рф» — самый крупный полумарафон с синхронным стартом в 85 городах по всей стране, от Калининграда до Камчатки. В нем участвуют несколько тысяч любителей спорта. Как утверждают организаторы забега, мероприятие претендует на звание мирового рекорда по количеству участников и площадок.