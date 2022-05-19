Курганцы сняли фильм о том, как правильно допрашивать детей. Фото, видео

20 мая 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Фильм сняли студенты КГУ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студенты Курганского государственного университета сняли фильм, посвященный тактике допроса несовершеннолетних, с которым победили на IX Международном кинофестивале студенческих фильмов по криминалистике «Золотой след». Данная информация была размещена 20 мая на сайте университета. «Фильм посвящен тактике допроса несовершеннолетних. Акцент сделан на необходимости учета психологических особенностей детей при проведении следственных действий», — рассказали в университете. Учебный фильм «Право на детство» сняли третьекурсники института экономики и права КГУ. Их работа заняла первое место в номинации «Защита прав детей». Всего на кинофестиваль студенты российских и зарубежных вузов отправили 76 работ. Над фильмом работали студенты Варвара Закирова, Вероника Поспелова, Илья Глебов, Альбина Ананина, Роман Годонога, а также доцент кафедры «Уголовное право» Марина Новикова Фото: сайт КГУ

Студенты Курганского государственного университета сняли фильм, посвященный тактике допроса несовершеннолетних, с которым победили на IX Международном кинофестивале студенческих фильмов по криминалистике «Золотой след». Данная информация была размещена 20 мая на сайте университета. «Фильм посвящен тактике допроса несовершеннолетних. Акцент сделан на необходимости учета психологических особенностей детей при проведении следственных действий», — рассказали в университете. Учебный фильм «Право на детство» сняли третьекурсники института экономики и права КГУ. Их работа заняла первое место в номинации «Защита прав детей». Всего на кинофестиваль студенты российских и зарубежных вузов отправили 76 работ.