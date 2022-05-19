Пермский военнослужащий погиб на Украине

Погибший был выпускником школы Чусового Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края, житель Чусового Рудольф Галимьянов. Эту информацию URA.RU подтвердили в школе, выпускником которой являлся военный.

«Вечная память. Помним, любим, скорбим. Рудик, ты навсегда останешься в наших сердцах», — сообщается в группе «Школа № 14 «Подросток» в сосцети «Вконтакте».

Администрация школы приносит соболезнования родным и близким погибшего. Известно также, что солдат погиб при героических обстоятельствах.

Спецоперация проводится российскими войсками на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что она не преследует цели оккупации страны, а направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.