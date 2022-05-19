19 мая 2022

Пермский военнослужащий погиб на Украине

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Погибший был выпускником школы Чусового Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края, житель Чусового Рудольф Галимьянов. Эту информацию URA.RU подтвердили в школе, выпускником которой являлся военный.

«Вечная память. Помним, любим, скорбим. Рудик, ты навсегда останешься в наших сердцах», — сообщается в группе «Школа № 14 «Подросток» в сосцети «Вконтакте».

Администрация школы приносит соболезнования родным и близким погибшего. Известно также, что солдат погиб при героических обстоятельствах.

Спецоперация проводится российскими войсками на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что она не преследует цели оккупации страны, а направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края, житель Чусового Рудольф Галимьянов. Эту информацию URA.RU подтвердили в школе, выпускником которой являлся военный. «Вечная память. Помним, любим, скорбим. Рудик, ты навсегда останешься в наших сердцах», — сообщается в группе «Школа № 14 «Подросток» в сосцети «Вконтакте». Администрация школы приносит соболезнования родным и близким погибшего. Известно также, что солдат погиб при героических обстоятельствах. Спецоперация проводится российскими войсками на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что она не преследует цели оккупации страны, а направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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