Пермский военнослужащий погиб на Украине

Погибший был выпускником школы Чусового
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края, житель Чусового Рудольф Галимьянов. Эту информацию URA.RU подтвердили в школе, выпускником которой являлся военный.
«Вечная память. Помним, любим, скорбим. Рудик, ты навсегда останешься в наших сердцах», — сообщается в группе «Школа № 14 «Подросток» в сосцети «Вконтакте».
Администрация школы приносит соболезнования родным и близким погибшего. Известно также, что солдат погиб при героических обстоятельствах.
Спецоперация проводится российскими войсками на территории Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что она не преследует цели оккупации страны, а направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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