Пожар в квартире заметила соседка и вызвала МЧС (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) на пожаре погиб журналист городской газеты Олег Кудрявцев. 49-летний обозреватель «Магнитогорского металла» самостоятельно пытался потушить огонь в своей квартире, но не смог выбраться из охваченного дымом жилья.

«Чрезвычайное происшествие произошло 19 мая. В 22 часа 57 минут поступило сообщение о возгорание в доме №30 на 5-м этаже по улице Газеты Правды. Пожар заметила жительница соседнего дома. Из-за того, что дверь в квартире стояла с уплотнителем, очень долго дым не выходил из квартиры и заметить возгорание соседи не могли. К месту выехали сотрудники 25 пожарно-спасательной части и службы пожаротушения», — заявили URA.RU в пресс-службе МЧС России по Магнитогорску.

В квартире журналиста произошло короткое замыкание мини духового шкафа, который стоял на полке над холодильником. Огонь перешел на холодильник и шторы. Хозяин квартиры попытался справиться с огнем самостоятельно, сорвал шторы, но силы оказались не равными. Когда мужчина понял, что справиться не может, он пополз к выходу, но открыть дверь не смог, возможно, уже к тому моменту он надышался дымом и отравился продуктами горения.

Коллеги журналиста отмечают, что Олег Кудрявцев родился в Казахстане и приехал в Россию в 90-е годы. Он жил в Карталах, где и начал журналистский путь в газете «Карталинская новь», затем перебрался в Магнитогорск.

Став штатным журналистом газеты «Магнитогорский металл», Кудрявцев не оставил прежние темы, однако в поле интересов оказалась промышленная площадка Магнитогорского металлургического комбината. Коллектив редакции отмечает, что сотрудники до сих пор отказываются верить в трагическую гибель Олега.