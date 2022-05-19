«Аэрофлот» запускает ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Сочи

20 мая 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Рейсы «Аэрофлота» из Екатеринбурга в Сочи будут ежедневными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 1 июня авиакомпания «Аэрофлот» запускает ежедневные рейсы из регионов России в Сочи, в том числе и из Екатеринбурга. Об этом сообщает департамент общественных связей авиакомпании. «„Аэрофлот“ с 1 июня запускает ежедневные регулярные рейсы, которые напрямую свяжут девять городов России и Сочи. Полеты на популярный южный курорт будут выполняться из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы на среднемагистральных лайнерах Airbus A320», — говорится в сообщении. Рейсы к Черному морю будут осуществляться, минуя Москву. По словам представителей авиакомпании, подобные рейсы без пересадок позволят путешественникам сэкономить время и деньги. «Программа прямых перелетов из городов РФ в Сочи не только увеличит транспортную доступность регионов, но и поддержит развитие внутреннего туризма», — заявили в «Аэрофлоте».

С 1 июня авиакомпания «Аэрофлот» запускает ежедневные рейсы из регионов России в Сочи, в том числе и из Екатеринбурга. Об этом сообщает департамент общественных связей авиакомпании. «„Аэрофлот“ с 1 июня запускает ежедневные регулярные рейсы, которые напрямую свяжут девять городов России и Сочи. Полеты на популярный южный курорт будут выполняться из Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени и Уфы на среднемагистральных лайнерах Airbus A320», — говорится в сообщении. Рейсы к Черному морю будут осуществляться, минуя Москву. По словам представителей авиакомпании, подобные рейсы без пересадок позволят путешественникам сэкономить время и деньги. «Программа прямых перелетов из городов РФ в Сочи не только увеличит транспортную доступность регионов, но и поддержит развитие внутреннего туризма», — заявили в «Аэрофлоте».