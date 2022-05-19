Пермская прокуратура проводит проверку из-за затопленных кладбищ

20 мая 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Местные жители жаловались, что из-за воды не могут пройти к могилам умерших родственников Фото: Анна Майорова © URA.RU Прокуратура Березников (Пермский край) проводит проверку из-за затопленного кладбища в районе Усолья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В прокуратуру города поступило обращение по вопросу ненадлежащего содержания органами местного самоуправления мест захоронения. По данному факту прокуратурой города Березники инициировано проведение проверки», — сообщается на сайте ведомства. URA.RU рассказывало о потопе на кладбище в Усольском районе Березников. Местные жители жаловались, что из-за воды не могут пройти к могилам умерших родственников. В соцсетях березниковцы делились проблемой и сообщали, что подают заявление в прокуратуру.

Прокуратура Березников (Пермский край) проводит проверку из-за затопленного кладбища в районе Усолья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В прокуратуру города поступило обращение по вопросу ненадлежащего содержания органами местного самоуправления мест захоронения. По данному факту прокуратурой города Березники инициировано проведение проверки», — сообщается на сайте ведомства. URA.RU рассказывало о потопе на кладбище в Усольском районе Березников. Местные жители жаловались, что из-за воды не могут пройти к могилам умерших родственников. В соцсетях березниковцы делились проблемой и сообщали, что подают заявление в прокуратуру.