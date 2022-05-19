19 мая 2022

Пермская прокуратура проводит проверку из-за затопленных кладбищ

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Затопленные могилы на Широкореченском кладбище. Екатеринбург, потоп, кладбище, грязь, затопленные могилы
Местные жители жаловались, что из-за воды не могут пройти к могилам умерших родственников Фото:

Прокуратура Березников (Пермский край) проводит проверку из-за затопленного кладбища в районе Усолья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В прокуратуру города поступило обращение по вопросу ненадлежащего содержания органами местного самоуправления мест захоронения. По данному факту прокуратурой города Березники инициировано проведение проверки», — сообщается на сайте ведомства.

URA.RU рассказывало о потопе на кладбище в Усольском районе Березников. Местные жители жаловались, что из-за воды не могут пройти к могилам умерших родственников. В соцсетях березниковцы делились проблемой и сообщали, что подают заявление в прокуратуру.

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Прокуратура Березников (Пермский край) проводит проверку из-за затопленного кладбища в районе Усолья. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В прокуратуру города поступило обращение по вопросу ненадлежащего содержания органами местного самоуправления мест захоронения. По данному факту прокуратурой города Березники инициировано проведение проверки», — сообщается на сайте ведомства. URA.RU рассказывало о потопе на кладбище в Усольском районе Березников. Местные жители жаловались, что из-за воды не могут пройти к могилам умерших родственников. В соцсетях березниковцы делились проблемой и сообщали, что подают заявление в прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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