Из-за потопа на кладбище местные жители планируют обратиться в прокуратуру Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Усольском районе Березников (Пермский край) кладбище затопило водой. Местные жалуются, что могилы их родственников «плавают», а к самим захоронениям невозможно подойти. Пост о потопе опубликовала местная жительница в группе «ЧП Березники» во «ВКонтакте».

«Усольское кладбище, продолжение, это вообще как? Как там хоронят? Почему нет водоотведения, все могилы плавают», — возмущается в паблике местная жительница. Из-за потопа женщина не может сходить к могиле собственной матери.

Подписчица паблика просит всех, кого беспокоит эта проблема, обратиться к ней для подачи коллективного обращения в прокуратуру. Многие пользователи также возмущаются, а некоторые уже написали жалобу в органы. «На этом месте захоронен и мой отец. Я сегодня уже написала жалобу в прокуратуру», — пишет местная жительница. «Кошмар. Это же просто ужас какой-то, кто за этим должен отвечать?» — негодуют другие пользователи. Некоторые комментаторы пытаются убедить других, что надзорные органы тут никак не помогут, потому что это затопление — неконтролируемое явление природы. «В ямах (низинах) всегда будет вода. Чем может помочь прокуратура? Отменить законы природы?», — пишут пользователи.

В комментариях местным жителям ответила также мэрия города со своей официальной страницы. «На сегодня разработана дренирующая канава для отвода воды с территории захоронения. После прохождения паводковых вод будут проведены мероприятия по отводу грунтовых и сточных вод с данного участка кладбища», — сообщили в администрации. Также жителей Березников попросили в следующий раз обращаться в управление благоустройства. URA.RU направило запрос в прокуратуру города Березники.

Затопленные могилы на кладбище в Березниках «ЧП Березники!» во «ВКонтакте»

К захоронениям невозможно пройти «ЧП Березники!» во «ВКонтакте»

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