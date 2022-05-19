Уроженец Кургана Леонид Вишняков выступает за команду Team Spirit Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участник команды Team Spirit уроженец Кургана Леонид Вишняков расстроился из-за того, что бразильцы, связанные с командой-конкурентом FURIA Esports, не поддержали российскую команду, когда она начала побеждать в четвертьфинале по игре Counter-Strike: Global Offensive. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Я просто не слышу бразильцев. Где они? Просто библиотека наступила. Выиграли, короче, 2:0. Мы просто очень жестко за них топили [поддерживали], орали, а когда мы их начали [выигрывать], мужики немножко перестали орать. Эмоций вообще [много]. Спасибо всем, кто болел. Продолжаем дальше», — рассказал Вишняков.

Позже он пояснил, что «когда весь зал орет против тебя, иногда такие комментарии вылетают». Вишняков написал, что с в следующий раз будет сдержаннее.

Российская команда Team Spirit участвует в турнире PGL Major Antwerp 2022, который проходит в Бельгии. Призовой фонд турнира — 1 000 000 долларов. В полуфинале она встретится с командой FaZe Clan, представляющей одноименную североамериканскую киберспортивную и развлекательную организацию. На сайте команды Team Spirit указано, что Вишняков родился в Кургане. Он играет Counter-Strike с 2005 года, а за команду выступает c марта 2019 года.