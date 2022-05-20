Челябинского депутата допросят по делу о пропавшей студентке

Задержанный сотрудниками УФСБ по Челябинской области депутат Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслав Ершов может быть допрошен по уголовному делу по статье 105 УК РФ («Убийство»). Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, речь идет о безвестном исчезновении 19-летней студентки Валерии Елисеевой в сентябре 2002 года.
«Уголовное дело по факту исчезновения студентки, модели Валерии Елисеевой после вечеринки в ночном клубе Baden в ночь на 2 сентября 2002 года было приостановлено, в этом году исполняется 20 лет, и стоит задача в рамках расследования преступлений прошлых лет эту историю закрыть. Ершова или будут допрашивать или уже допросили, пока свидетелем. Есть также наработки по другому возможному участнику истории», — рассказал источник.
Студентка Валерия Елисеева пропала в ночь на 2 сентября 2002 года. Затем было возбуждено уголовное дело о ее убийстве. Девушка числится пропавшей без вести по сей день, уголовное дело было приостановлено.
Вячеслава Ершова задержали 4 марта. По данным следствия, он предложил сотруднику ГУ лесами от 50 до 100 тысяч рублей за оформление документов на земельный участок в Сосновском районе, относящийся к лесной зоне. Тот обратился в ФСБ, и депутата задержали при передаче денег. Парламентарий находится в СИЗО, он признал вину. Адвокаты Ершова не ответили на запрос URA.RU.
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Задержанный сотрудниками УФСБ по Челябинской области депутат Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслав Ершов может быть допрошен по уголовному делу по статье 105 УК РФ («Убийство»). Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, речь идет о безвестном исчезновении 19-летней студентки Валерии Елисеевой в сентябре 2002 года. «Уголовное дело по факту исчезновения студентки, модели Валерии Елисеевой после вечеринки в ночном клубе Baden в ночь на 2 сентября 2002 года было приостановлено, в этом году исполняется 20 лет, и стоит задача в рамках расследования преступлений прошлых лет эту историю закрыть. Ершова или будут допрашивать или уже допросили, пока свидетелем. Есть также наработки по другому возможному участнику истории», — рассказал источник. Студентка Валерия Елисеева пропала в ночь на 2 сентября 2002 года. Затем было возбуждено уголовное дело о ее убийстве. Девушка числится пропавшей без вести по сей день, уголовное дело было приостановлено. Вячеслава Ершова задержали 4 марта. По данным следствия, он предложил сотруднику ГУ лесами от 50 до 100 тысяч рублей за оформление документов на земельный участок в Сосновском районе, относящийся к лесной зоне. Тот обратился в ФСБ, и депутата задержали при передаче денег. Парламентарий находится в СИЗО, он признал вину. Адвокаты Ершова не ответили на запрос URA.RU.