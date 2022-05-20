Челябинского депутата допросят по делу о пропавшей студентке

Вячеслав Ершов был знаком с пропавшей 20 лет назад моделью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанный сотрудниками УФСБ по Челябинской области депутат Курчатовского районного совета Челябинска Вячеслав Ершов может быть допрошен по уголовному делу по статье 105 УК РФ («Убийство»). Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, речь идет о безвестном исчезновении 19-летней студентки Валерии Елисеевой в сентябре 2002 года.

«Уголовное дело по факту исчезновения студентки, модели Валерии Елисеевой после вечеринки в ночном клубе Baden в ночь на 2 сентября 2002 года было приостановлено, в этом году исполняется 20 лет, и стоит задача в рамках расследования преступлений прошлых лет эту историю закрыть. Ершова или будут допрашивать или уже допросили, пока свидетелем. Есть также наработки по другому возможному участнику истории», — рассказал источник.

Студентка Валерия Елисеева пропала в ночь на 2 сентября 2002 года. Затем было возбуждено уголовное дело о ее убийстве. Девушка числится пропавшей без вести по сей день, уголовное дело было приостановлено.

Вячеслава Ершова задержали 4 марта. По данным следствия, он предложил сотруднику ГУ лесами от 50 до 100 тысяч рублей за оформление документов на земельный участок в Сосновском районе, относящийся к лесной зоне. Тот обратился в ФСБ, и депутата задержали при передаче денег. Парламентарий находится в СИЗО, он признал вину. Адвокаты Ершова не ответили на запрос URA.RU.