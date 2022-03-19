Задержанный ФСБ челябинский депутат решил вырваться из СИЗО

В жизни Вячеслава Ершова продолжается черная полоса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслав Ершов, задержанный ФСБ при попытке передать крупную взятку сотруднику Главного управления лесами области, предпринял неудачную попытку изменить избранную ему меру пресечения. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Сегодня апелляционная инстанция Челябинского облсуда рассмотрела жалобу депутата, обвиняемого по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере). Сторона защиты Ершова просила заменить содержание в СИЗО сроком на два месяца на домашний арест. Суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Там также отметили, что защита апеллировала к тому, что Ершов признал вину, состоянию здоровья его и родственников, а также обещанию не препятствовать расследованию. Прокурор возражал, что и повлияло на решение апелляционной инстанции.

По данным следствия, Ершов предложил сотруднику ГУ лесами от 50 до 100 тысяч рублей за оформление документов на земельный участок в Сосновском районе, относящийся к лесной зоне. Тот обратился в ФСБ, и депутата задержали при передаче денег. Максимальное наказание, которое грозит народному избраннику — лишение свободы до 8 лет и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки. Центральный районный суд Челябинска отправил его в СИЗО до 3 мая, «Единая Россия» приостановила членство Ершова в партии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам