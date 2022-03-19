Задержанный ФСБ челябинский депутат решил вырваться из СИЗО

Депутат Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслав Ершов, задержанный ФСБ при попытке передать крупную взятку сотруднику Главного управления лесами области, предпринял неудачную попытку изменить избранную ему меру пресечения. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.
«Сегодня апелляционная инстанция Челябинского облсуда рассмотрела жалобу депутата, обвиняемого по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере). Сторона защиты Ершова просила заменить содержание в СИЗО сроком на два месяца на домашний арест. Суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
Там также отметили, что защита апеллировала к тому, что Ершов признал вину, состоянию здоровья его и родственников, а также обещанию не препятствовать расследованию. Прокурор возражал, что и повлияло на решение апелляционной инстанции.
Депутат Курчатовского райсовета Челябинска Вячеслав Ершов, задержанный ФСБ при попытке передать крупную взятку сотруднику Главного управления лесами области, предпринял неудачную попытку изменить избранную ему меру пресечения. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. «Сегодня апелляционная инстанция Челябинского облсуда рассмотрела жалобу депутата, обвиняемого по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере). Сторона защиты Ершова просила заменить содержание в СИЗО сроком на два месяца на домашний арест. Суд оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Там также отметили, что защита апеллировала к тому, что Ершов признал вину, состоянию здоровья его и родственников, а также обещанию не препятствовать расследованию. Прокурор возражал, что и повлияло на решение апелляционной инстанции. По данным следствия, Ершов предложил сотруднику ГУ лесами от 50 до 100 тысяч рублей за оформление документов на земельный участок в Сосновском районе, относящийся к лесной зоне. Тот обратился в ФСБ, и депутата задержали при передаче денег. Максимальное наказание, которое грозит народному избраннику — лишение свободы до 8 лет и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки. Центральный районный суд Челябинска отправил его в СИЗО до 3 мая, «Единая Россия» приостановила членство Ершова в партии.