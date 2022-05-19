Нарушения в трех кафе аэропорта Челябинска грозят уголовным делом

Три заведения общепита в аэропорту Челябинска «провалились» при проверке прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нарушения, выявленные в трех заведениях международного аэропорта Челябинска, грозят вылиться в уголовное расследование о подделке документов. Также возбуждены административные дела в отношении двух должностных лиц, сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуры.

«Работниками трех организаций, которые оказывают услуги общественного питания в аэропорту, не упорядочено хранение личных вещей и санитарной одежды. Не соблюдается инструкция для мытья и обработки посуды, используется инвентарь без маркировки, нарушена поточность технологических процессов. Также выявлен факт использования поддельной медицинской книжки», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Руководителям предприятий общепита внесли представления об устранении нарушений. В отношении двух должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

«Также для решения вопроса об уголовном преследовании менеджера ресторана по ч.3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного документа) направлены в орган предварительного расследования», — добавили URA.RU в прокуратуре. Максимальное наказание по этой статье — год лишения свободы.