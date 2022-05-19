Магазины польской компании LPP Group не работали с конца марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми вновь открылись магазины польской компании LPP Group, которые временно приостанавливали свою работу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший ТРК «Семья» и ТРК «Эспланада», где работают магазины группы.

«Магазины Reserved, Mohito, CROPP и House в ТРК „Эспланады“ открылись сегодня. Магазин Sinsay в ТРК „Семья“ пока закрыт, хотя и входит в эту же группу (компании LPP Group)», — передает корреспондент агентства. Упомянутые магазины также начали свою работу в торгово-развлекательном центре «Планета», пишет «Коммерсант-Прикамье».

URA.RU писало, что магазины компании LPP Group временно приостановили свою работу в России в конце марта в рамках санкционного давления. Это стало реакцией западных стран на проведение вынужденной спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Ее цель, как заявлял президент Владимир Путин, денацификация и демилитаризация этой страны.

Магазин Cropp в ТРК «Эспланада» открылся Анна Ксенофонтова