19 мая 2022

В Перми открылись магазины Cropp, House, Mohito, Reserved. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины польской сети LPP Group. Челябинск, торговля, одежда, бренд, reserved, магазин, бутик, трк алмаз
Магазины польской компании LPP Group не работали с конца марта Фото:

В Перми вновь открылись магазины польской компании LPP Group, которые временно приостанавливали свою работу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший ТРК «Семья» и ТРК «Эспланада», где работают магазины группы.

«Магазины Reserved, Mohito, CROPP и House в ТРК „Эспланады“ открылись сегодня. Магазин Sinsay в ТРК „Семья“ пока закрыт, хотя и входит в эту же группу (компании LPP Group)», — передает корреспондент агентства. Упомянутые магазины также начали свою работу в торгово-развлекательном центре «Планета», пишет «Коммерсант-Прикамье».

URA.RU писало, что магазины компании LPP Group временно приостановили свою работу в России в конце марта в рамках санкционного давления. Это стало реакцией западных стран на проведение вынужденной спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Ее цель, как заявлял президент Владимир Путин, денацификация и демилитаризация этой страны.

Магазин Cropp в ТРК «Эспланада» открылся
Магазин Mohitо также начал свою работу 20 мая
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В Перми вновь открылись магазины польской компании LPP Group, которые временно приостанавливали свою работу. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, посетивший ТРК «Семья» и ТРК «Эспланада», где работают магазины группы. «Магазины Reserved, Mohito, CROPP и House в ТРК „Эспланады“ открылись сегодня. Магазин Sinsay в ТРК „Семья“ пока закрыт, хотя и входит в эту же группу (компании LPP Group)», — передает корреспондент агентства. Упомянутые магазины также начали свою работу в торгово-развлекательном центре «Планета», пишет «Коммерсант-Прикамье». URA.RU писало, что магазины компании LPP Group временно приостановили свою работу в России в конце марта в рамках санкционного давления. Это стало реакцией западных стран на проведение вынужденной спецоперации, которую Россия проводит на территории Украины. Ее цель, как заявлял президент Владимир Путин, денацификация и демилитаризация этой страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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