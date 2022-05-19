19 мая 2022

В ПГНИУ прокомментировали уголовное дело в отношении ректора

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Ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников на встрече с прессой. Пермь, красильников дмитрий
Дмитрий Красильников продолжает руководить вузом Фото:

Пресс-служба ПГНИУ выложила в своем Telegram-канале заявление вуза об уголовном деле в отношении ректора вуза Дмитрия Красильникова. Все обвинения сначала надо доказать, отметили в университете.

«В России действует презумпция невиновности, а значит любые обвинения должны быть доказаны в суде. До этого момента любые домыслы, выводы или комментарии о ситуации преждевременны», — подчеркнули в пресс-службе вуза.

Университет, по их словам, работает в текущем режиме. А Красильников остается ректором вуза, поскольку он «заслуженно пользуются доверием преподавателей, сотрудников и студентов».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что по факту стрельбы в Пермском университете в сентябре 2021 года СК РФ возбудил новое уголовное дело. Дмитрий Красильников и первый проректор Павел Блусь подозреваются в оказании опасных для жизни услуг. В момент нападения в университете не сработала система оповещения.

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Пресс-служба ПГНИУ выложила в своем Telegram-канале заявление вуза об уголовном деле в отношении ректора вуза Дмитрия Красильникова. Все обвинения сначала надо доказать, отметили в университете. «В России действует презумпция невиновности, а значит любые обвинения должны быть доказаны в суде. До этого момента любые домыслы, выводы или комментарии о ситуации преждевременны», — подчеркнули в пресс-службе вуза. Университет, по их словам, работает в текущем режиме. А Красильников остается ректором вуза, поскольку он «заслуженно пользуются доверием преподавателей, сотрудников и студентов». Ранее в СМИ появилась информация о том, что по факту стрельбы в Пермском университете в сентябре 2021 года СК РФ возбудил новое уголовное дело. Дмитрий Красильников и первый проректор Павел Блусь подозреваются в оказании опасных для жизни услуг. В момент нападения в университете не сработала система оповещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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