Роспотребнадзор готовит коллективный иск к «Уральским авиалиниям»

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Клиенты жалуются на массовые отмены рейсов Фото:

Свердловский Роспотребнадзор собирает жалобы граждан, чтобы подать коллективный иск к «Уральским авиалиниям». Присоединиться к иску можно на официальном сайте Роспотребнадзора.

«Из обращений следует, что потребители обращаются к ОАО „Уральские авиалинии“ за возвратом денежных средств, но не получают ответа от перевозчика. Присоединиться к групповому иску к ОАО АК „Уральские авиалинии“. Для этого необходимо заполнить и представить в Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 91)», — говорится в письме ведомства.

Авиакомпанию также обвиняют в том, что пассажирам не возвращают деньги. «От перевозки признается отказ в случае, в частности, отмены или задержки рейса, указанного в билете; изменения перевозчиком маршрута перевозки; выполнения рейса не по расписанию и другое», — говорится в письме.

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Свердловский Роспотребнадзор собирает жалобы граждан, чтобы подать коллективный иск к «Уральским авиалиниям». Присоединиться к иску можно на официальном сайте Роспотребнадзора. «Из обращений следует, что потребители обращаются к ОАО „Уральские авиалинии“ за возвратом денежных средств, но не получают ответа от перевозчика. Присоединиться к групповому иску к ОАО АК „Уральские авиалинии“. Для этого необходимо заполнить и представить в Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 91)», — говорится в письме ведомства. Авиакомпанию также обвиняют в том, что пассажирам не возвращают деньги. «От перевозки признается отказ в случае, в частности, отмены или задержки рейса, указанного в билете; изменения перевозчиком маршрута перевозки; выполнения рейса не по расписанию и другое», — говорится в письме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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