Роспотребнадзор готовит коллективный иск к «Уральским авиалиниям»

Клиенты жалуются на массовые отмены рейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский Роспотребнадзор собирает жалобы граждан, чтобы подать коллективный иск к «Уральским авиалиниям» . Присоединиться к иску можно на официальном сайте Роспотребнадзора.

«Из обращений следует, что потребители обращаются к ОАО „Уральские авиалинии“ за возвратом денежных средств, но не получают ответа от перевозчика. Присоединиться к групповому иску к ОАО АК „Уральские авиалинии“. Для этого необходимо заполнить и представить в Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 91)», — говорится в письме ведомства.

Авиакомпанию также обвиняют в том, что пассажирам не возвращают деньги. «От перевозки признается отказ в случае, в частности, отмены или задержки рейса, указанного в билете; изменения перевозчиком маршрута перевозки; выполнения рейса не по расписанию и другое», — говорится в письме.