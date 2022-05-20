В Кремле одобрили идею сменить адрес посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень хорошей идею столичных депутатов о присвоении территории у американского посольства имени защитников Донбасса
В Кремле одобрили идею депутатов Московской городской Думы о том, чтобы назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса, сражающихся сейчас с нацистами. Если это произойдет, сменится адрес дипломатического представительства — оно будет располагаться на Площади защитников Донбасса. Отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это «хорошая идея».
«Неплохая идея. Очень хорошая идея. Если она пройдет, будет очень хорошо», — заявил Песков.
Идею назвать площадь около американского посольства в Москве озвучили депутаты городской Думы. Однако сотрудники дипломатического ведомства трактовали ее по-своему, посчитав, что речь идет об солдатах ВСУ.
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