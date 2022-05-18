Посольство США в РФ расположится на площади Защитников Донбасса

18 мая 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

В честь защитников Донбасса хотят назвать безымянную площадь перед посольством США в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутаты Московской городской думы предложили назвать площадь напротив посольства США в честь защитников Донбасса. С соответствующей инициативой выступили представители партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и депутатского объединения «Моя Москва». По словам депутатов, за новое название территории перед посольством США выступают жители столицы. «Москвичи просят увековечить на карте городе память о героизме россиян, сражающихся в наши дни с нацизмом за безопасность и мир. Поддерживаем инициативу горожан и предлагаем присвоить наименование „площадь Защитников Донбасса“ безымянной территории, расположенной в Пресненском районе Москвы на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы», — сообщается в документе, опубликованном в официальном telegram-канале Мосгордумы. Кроме того, депутаты попросили сменить адрес у посольства США в Москве. Они хотят, чтобы дипломатическое представительство «переехало» на площадь Защитников Донбасса. Депутаты направили свое обращение в правительство Москвы. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Партия «Единая Россия» предложила поддержать семьи военных, которые принимают участие в спецоперации. В частности, депутаты считают, что необходимо ввести единовременные выплаты на приобретение жилья, пособия для подготовки детей солдат к школе и другие льготы. Президент РФ Владимир Путин ранее объявил о выплатах родственникам погибших российских пограничников на границах с Украиной, ДНР и ЛНР.

Депутаты Московской городской думы предложили назвать площадь напротив посольства США в честь защитников Донбасса. С соответствующей инициативой выступили представители партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и депутатского объединения «Моя Москва». По словам депутатов, за новое название территории перед посольством США выступают жители столицы. «Москвичи просят увековечить на карте городе память о героизме россиян, сражающихся в наши дни с нацизмом за безопасность и мир. Поддерживаем инициативу горожан и предлагаем присвоить наименование „площадь Защитников Донбасса“ безымянной территории, расположенной в Пресненском районе Москвы на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы», — сообщается в документе, опубликованном в официальном telegram-канале Мосгордумы. Кроме того, депутаты попросили сменить адрес у посольства США в Москве. Они хотят, чтобы дипломатическое представительство «переехало» на площадь Защитников Донбасса. Депутаты направили свое обращение в правительство Москвы. Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида киевского режима. Партия «Единая Россия» предложила поддержать семьи военных, которые принимают участие в спецоперации. В частности, депутаты считают, что необходимо ввести единовременные выплаты на приобретение жилья, пособия для подготовки детей солдат к школе и другие льготы. Президент РФ Владимир Путин ранее объявил о выплатах родственникам погибших российских пограничников на границах с Украиной, ДНР и ЛНР.