Евросоюз дал Украине деньги на зарплаты и пенсии

20 мая 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Украине выделят деньги на социалку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро на выплату пенсий и заработной платы. Об этом сообщается в telegram-канале Еврокомиссии. «Сегодня Европейская комиссия выделила Украине дополнительные 600 миллионов евро. Деньги пойдут на выплату заработной платы и пенсий, обеспечение работы больниц и школ и основных услуг для населения», — говорится в сообщении. Как отмечает Еврокомиссия, это уже второй транш в рамках программы по выплате 1,2 миллиарда евро. Также стране предложены дополнительные 9 миллиардов евро в виде кредитов для восстановления Украины. Ранее Европейский союз направил 50 млн евро в качестве гуманитарной поддержки Украине, пишет RT. Европа также поставляет на Украину оружие. Политолог Геннадий Подлесный уверен, что ЕС теряет миллиарды евро, закупая у США ненужное оружие. Так власти европейских стран истощают собственную экономику, передает телеканал 360. Как сообщал Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС, страны рассматривают возможность совместного долга на сотни миллиардов евро на восстановление Украины.

Евросоюз выделил Украине 600 миллионов евро на выплату пенсий и заработной платы. Об этом сообщается в telegram-канале Еврокомиссии. «Сегодня Европейская комиссия выделила Украине дополнительные 600 миллионов евро. Деньги пойдут на выплату заработной платы и пенсий, обеспечение работы больниц и школ и основных услуг для населения», — говорится в сообщении. Как отмечает Еврокомиссия, это уже второй транш в рамках программы по выплате 1,2 миллиарда евро. Также стране предложены дополнительные 9 миллиардов евро в виде кредитов для восстановления Украины. Ранее Европейский союз направил 50 млн евро в качестве гуманитарной поддержки Украине, пишет RT. Европа также поставляет на Украину оружие. Политолог Геннадий Подлесный уверен, что ЕС теряет миллиарды евро, закупая у США ненужное оружие. Так власти европейских стран истощают собственную экономику, передает телеканал 360. Как сообщал Bloomberg со ссылкой на официального представителя ЕС, страны рассматривают возможность совместного долга на сотни миллиардов евро на восстановление Украины.