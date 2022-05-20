ВОЗ созывает экстренное совещание из-за оспы обезьян

20 мая 2022 в 16:29 Размер текста - 17 +

Оспа передается от обезьян к человеку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает группу ведущих экспертов на экстренное совещание для обсуждения вспышки обезьяньей оспы. Об этом сообщает британское издание The Telegraph. «Предполагается, что основными темами для разговора будут способы распространения вируса, необычно высокая распространенность среди геев и бисексуальных мужчин, а также ситуация с вакцинацией», — передает газета. Представители здравоохранения Великобритании сообщили в пятницу еще об 11 случаях заболевания. Европу накрыла вспышка обезьяньей оспы. Случаи заболевания выявили также в Канаде и Австралии, пишет RT. Вирус передается от животных к человеку, передает телеканал 360. Заместить председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вспышка вызывает серьезное беспокойство.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает группу ведущих экспертов на экстренное совещание для обсуждения вспышки обезьяньей оспы. Об этом сообщает британское издание The Telegraph. «Предполагается, что основными темами для разговора будут способы распространения вируса, необычно высокая распространенность среди геев и бисексуальных мужчин, а также ситуация с вакцинацией», — передает газета. Представители здравоохранения Великобритании сообщили в пятницу еще об 11 случаях заболевания. Европу накрыла вспышка обезьяньей оспы. Случаи заболевания выявили также в Канаде и Австралии, пишет RT. Вирус передается от животных к человеку, передает телеканал 360. Заместить председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вспышка вызывает серьезное беспокойство.