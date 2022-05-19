Центр Челябинска перекроют для съемок масштабного мероприятия

Участок улицы Кирова перекроют с 7 до 11 часов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске 22 мая с 7 до 11 часов перекроют улицу Кирова от пересечения с Братьями Кашириных до улицы Труда. Как сообщили URA.RU в городской администрации, перекрытие связано с проведением съемок всероссийского телемарафона.

«В предстоящее воскресенье, 22 мая, на время проведения съемок Всероссийского телемарафона, с 7 до 11 часов будет закрыто движение по улице Кирова на участке от Братьев Кашириных до Труда. Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут», — сообщили URA.RU в мэрии.

В администрации добавили, что на период съемок движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок будет закрыто. Маршруты будут строиться с учетом изменений.

Ранее стало известно, что 22 мая для проведения полумарафона с 8 утра до 16 часов дня перекроют Университетскую Набережную от улицы Северо-Крымской до Академика Макеева. Забег начнется от ЛА «Трактор» и завершится там же.