Путин посмертно наградил Моторолу

Моторола посмертно награжден Орденом мужества
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом мужества военного из ДНР Арсена Павлова, более известного как Моторола. Документ опубликован на портале правовой информации.
«Наградить Орденом мужества Павлова Арсена Сергеевича», — говорится в указе президента РФ. Он награжден посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников.
В Донецке 16 октября 2016 года убили командира ополчения ДНР Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. В лифте дома, где жил военнослужащий, сработало взрывное устройство, передает телеканал 360. Это было не первое покушение на него.
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