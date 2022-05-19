Житель Мариуполя эвакуировался в ХМАО и пытается спасти свою мать

20 мая 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Мать беженца из Мариуполя осталась в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бежавший в ХМАО житель Мариуполя Олег Иревлин надеется перевести в Югру свою мать, которая осталась на Украине. Мужчина рассказал, что с супругой выбирался из города, в котором на тот момент велись боевые действия. Пробираясь к российским войскам, мужчина не смог забрать свою мать: пожилая женщина побоялась не дойти. «Она отказалась уходить из-за возраста и состояния, боялась, что не дойдет. Моя мама родилась в Петропавловске-Камчатском и уже давно вынашивала мечту уехать жить на север, в Россию. Я приложу все усилия для того, чтобы ее сюда привести. Оставаться там — это абсурд», — рассказал Иревлин в разговоре с журналистом URA.RU. Иревлин выяснил через знакомых, что его мать жива, но лично он связаться с ней не может. Он добавил, что в апреле, когда они с женой еще находились в Мариуполе, власти Украины и ВСУ бросили их выживать: не помогали ни продуктами, ни водой. «Не делали ничего, кроме как использовали своих же граждан как живой щит. ВСУ стреляли из жилых кварталов, я видел сам гаубицу, которая стояла на перекрестке и вела оттуда огонь. Когда она стреляла, из домов вылетали окна, а у людей поблизости случалась легкая контузия. Эта крайне жестокая тактика по отношению к местному населению», — сказал Иревлин. По его словам, российские войска, понимая, что атака по ним идет из жилых кварталов, ответный огонь не вели. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины и исключение напрасных жертв среди мирного населения, которых могут использовать в качестве живого щита. Также действия России направлены на помощь жителям Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида киевских властей.

Бежавший в ХМАО житель Мариуполя Олег Иревлин надеется перевести в Югру свою мать, которая осталась на Украине. Мужчина рассказал, что с супругой выбирался из города, в котором на тот момент велись боевые действия. Пробираясь к российским войскам, мужчина не смог забрать свою мать: пожилая женщина побоялась не дойти. «Она отказалась уходить из-за возраста и состояния, боялась, что не дойдет. Моя мама родилась в Петропавловске-Камчатском и уже давно вынашивала мечту уехать жить на север, в Россию. Я приложу все усилия для того, чтобы ее сюда привести. Оставаться там — это абсурд», — рассказал Иревлин в разговоре с журналистом URA.RU. Иревлин выяснил через знакомых, что его мать жива, но лично он связаться с ней не может. Он добавил, что в апреле, когда они с женой еще находились в Мариуполе, власти Украины и ВСУ бросили их выживать: не помогали ни продуктами, ни водой. «Не делали ничего, кроме как использовали своих же граждан как живой щит. ВСУ стреляли из жилых кварталов, я видел сам гаубицу, которая стояла на перекрестке и вела оттуда огонь. Когда она стреляла, из домов вылетали окна, а у людей поблизости случалась легкая контузия. Эта крайне жестокая тактика по отношению к местному населению», — сказал Иревлин. По его словам, российские войска, понимая, что атака по ним идет из жилых кварталов, ответный огонь не вели. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины и исключение напрасных жертв среди мирного населения, которых могут использовать в качестве живого щита. Также действия России направлены на помощь жителям Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида киевских властей.