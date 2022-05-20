В Екатеринбурге устроят уникальную экскурсию по объектам культуры

Экскурсии по культурным объектам города проведет Ассоциации «Особые люди» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловская организация, которая помогает людям с инвалидностью, проведет экскурсии по культурным объектам Екатеринбурга. Мероприятие приурочено к Всероссийской акции «Ночь музеев — 2022» и проекту «Особый тур». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ассоциации «Особые люди».

«На своей площадке — в Социальном общественном центре помощи и поддержки гражданских инициатив „СОЦИО“ — в рамках „Ночи музеев-2022“ мы проведем Инклюзивную гостиную. В программе — творческие мастер-классы, открытие выставки художественных работ, книгообмен и ярмарка-продажа сувенирной продукции. А также экскурсии по нашему зданию, ведь это объект культурного наследия, бывшая земская школа, которая приобрела совершенно иной облик после реконструкции. Здание находится на Малышева, 6», — сообщили в организации.

Кроме того, в рамках проекта «Особый тур» запланирована тестовая экскурсия в Детскую филармонию. С точки зрения доступности ее оценит группа людей с инвалидностью, в том числе, инвалиды-колясочники, незрячие и слабовидящие, люди с ментальными нарушениями.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в 16-й раз пройдет акция «Ночь музеев». Главной темой масштабного мероприятия стала культура народов России. «Ночь музеев» стартует 21 мая в 19.00 и завершится в два часа ночи 22 мая. Всего в рамках акции примет участие 120 учреждений, 19 из них можно будет посетить бесплатно, а 28 площадок ждут посетителей по «единому билету». Он позволяет посетить пять музеев из списка всего за 300 рублей.