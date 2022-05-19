Куда пойти на Ночь музеев-2022 в Екатеринбурге. Адреса и цены

Рассказываем, что интересного можно увидеть в самую культурную ночь года

19 мая 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

21 мая в Екатеринбурге в 16-й раз пройдет акция «Ночь музеев». Главной темой масштабного мероприятия стала культура народов России. URA.RU подготовило подборку самых любопытных событий, на которые обязательно стоит обратить внимание. «Ночь музеев» стартует 21 мая в 19.00 и завершится в два часа ночи 22 мая. Всего в рамках акции примет участие 120 учреждений, 19 из них можно будет посетить бесплатно, а 28 площадок ждут посетителей по «единому билету». Он позволяет посетить пять музеев из списка всего за 300 рублей. Купить билет можно будет с 17 мая в следующих музеях: Те билеты, что останутся нераспроданными, можно будет приобрести 21 мая с 18.00 в Информационном центре проекта. Также в «Ночь музеев» чуть дольше обычного будет ходить общественный транспорт. 22 мая в 00.45 от перекрестка проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта он развезет екатеринбуржцев по удаленным районам города. Подробную информацию, как добраться до дома в культурную ночь, можно посмотреть здесь. Встречи В усадьбу ротмистра Переяславцева жителей Екатеринбурга приглашают агентство URA.RU, портал «Моменты» и «Деловой дом на Архиерейской». Главный редактор URA.RU Иван Некрасов встанет за диджейский пульт вместе с диджеями бара «Мизантроп». А SMM-редактор портала «Моменты» Алена Бирюкова проведет экскурсию. Адрес: Карла Либкнехта, 3. Цена: бесплатно. В Музее наивного искусства посетителей ждет две получасовые встречи с арт-терапевтом. Каждая группа будет включать в себя не более пяти человек. Первая встреча пройдет в 18.00, вторая — в 21.30. Также во дворе музея с 19.00 до 21.00 состоится массовая арт-терапия. Цена: 150 рублей, для пенсионеров и школьников — 100 рублей. Адрес: Розы Люксембург, 18. В Музее гигиены в 19.15 семейный психолог проведет консультацию о семейных ценностях, следом в 20.15 врач гастроэнтеролог расскажет о правильном питании, а финальной встречей в 21.15 станет лекция от клинического психолога на тему «Тревога счастью — не подмога». Цена: бесплатно. Адрес: 8 Марта, 78а к2. Музей «Литературная жизнь Урала XX века» готов рассказать анекдоты и истории, связанные с Екатеринбургом и Свердловском, а также обсудить мемы о событиях и жизни города в рамках обсуждения «Ебург: от топора до майонеза». Мероприятие будет проводиться каждый час, начиная с 18.15, последняя встреча пройдет в 00.15. Цена: 200 рублей, льготные категории — 100 рублей. Адрес: Пролетарская, 10 Музей истории и археологии Урала приглашает всех, кому интересно, как живет современный Китай, в 19.30 на встречу со студентами КНР из Уральского федерального университета. Гостей будут ждать на первом этаже музея. Цена: 200 рублей, льготные категории — 100 рублей, дошкольники — бесплатно. Адрес: проспект Ленина, 69/10 Экскурсии Стадион «Екатеринбург Арена» откроет свои двери и покажет, как устроены раздевалки игроков, где находится зона СМИ и VIP-зоны. Также представители спортивной площадки расскажут об архитектурных особенностях объекта, истории его строительства и реконструкции. Экскурсии будут проходит каждые полчаса с 18.00 до 22.00. Цена: 300 рублей, детский (6-17 лет) и льготный билет (пенсионеры) — 200 рублей, дети до 5 лет — бесплатно. Адрес: ул. Репина, стр 5, гейт № 1 (вход со стороны ул. Репина). Если вы никогда не бывали на экскурсии в гостинице, то Отель-музей «Центральный by USTA Hotels» исправит это. В «Ночь музеев» гостей ждут с 19.00 до двух часов ночи для того, чтобы показать отель с легендарной центральной лестницей и устроить тур в 3D-дополненной реальности, который позволит погрузиться в атмосферу гостиницы довоенного времени. Экскурсия будет длиться 45 минут. Необходима предварительная запись. Цена: 250 рублей, для льготных категорий и детей до 12 лет — бесплатно. Адрес: Малышева, 74. Для любителей таинственности в доме-музее Д. Н. Мамина-Сибиряка устроят экскурсию при свечах. Старт — в 21.00 по предварительной записи, количество мест ограничено. Цена: 200 рублей, льготные категории — 100 рублей. Адрес: Пушкина, 27. Также на экскурсию ждут в Ботаническом саду УрО РАН — здесь покажут оранжерею с экзотическими растениями и Старый парк с 14.00 до 21.00. Цена: 500 рублей, для льготных категорий (пенсионеров, студентов, школьников) 250 рублей. Адрес: 8 Марта, 202а. Свердловская киностудия готова рассказать, чем живет главная киноплощадка Екатеринбурга. Как снималось кино раньше и сейчас, почему подлинные костюмы из фильмов «Золото» и «Приваловские миллионы» хранятся на киностудии — обо всем этом расскажут представители площадки. Посещение проходит по предварительной записи, по времени необходимо уточнять у организаторов. Цена: 200 рублей, льготные категории (студенты, пенсионеры) 150 рублей. Адрес: проспект Ленина, 50ж. Мастер-классы Если вам по душе не только наблюдение, но и интерактив, то Уральский юридический институт МВД России в «Ночь музеев» с 11.00 до 18.00 приглашает примерить на себя роль криминалиста и посетить тир института. Цена: бесплатно. Адрес: Корепина, 66. Также в Музее истории, науки и техники Свердловской железной дороги научат определять подлинность денежных знаков с помощью специальных приборов и подарят сувениры из уничтоженных денег. Посещение доступно с 19.00 до двух часов ночи. Цена: 250 рублей, детский и льготные категории посетителей (школьники, студенты, пенсионеры) 100 рублей. Адрес: Вокзальная, 14. Ботанический сад УрО РАН подготовил мастер-классы по отпечаткам живых растений на ткани, плетению из лозы ивы, созданию букета из цветов, рисованию традиционного цветочного орнамента. По времени необходимо уточнять у организаторов. Цена: 500 рублей, для льготных категорий (пенсионеров, студентов, школьников) 250 рублей. Адрес: 8 Марта, 202а. Для любителей творчества в музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (вход со стороны ул. Добролюбова) устроят мастер-класс по росписи подносов и лепки на гончарном круге. Классы будут проходить каждые 30 минут с 18.00 до 20.00. Цена: 300 рублей, льготные категории — 150 рублей, дошкольники — бесплатно. Адрес: Малышева, 46. Создать свистульку или расписать ложку можно будет в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. Первый мастер-класс пройдет в 18.30, 20.30 и 22.30, второй — в 19.30 и 21.30. Организаторы отмечают, что в одну группу смогут включить до 10 человек. Цена: 200 рублей. Адрес: Чапаева, 10. Те, кто хочет освоить профессию артиста сможет принять участие в мастер-классах по сценической речи, актерскому мастерству и речи и поработать в студии звука на Свердловской киностудии. Есть предварительная запись на сайте студии. Цена: участие в любом мастер-классе (кроме студии звука) стоит 250 рублей, для студентов, пенсионеров — 200 рублей. Студия звука «Попробуй сам» обойдется в 200 рублей, для льготных категорий — 150 рублей. Адрес: проспект Ленина, 50ж. Музыка Фотографический музей «Дом Метенкова» будет удивлять не только выставками, но и устроит музыкальную программу — с 20.00 до 23.00 перед посетителями выступят DJ tviniax и DJ UTTARA BOPHA, также будут напитки от Jaws и угощения от Льва Богинского. Цена: 200 рублей, льготный (пенсионеры, студенты, школьники) за 100 рублей. Адрес: Карла Либкнехта, 36. Подобное музыкальное мероприятие состоится и в центре городских практик «Дом Маклецкого» — здесь с 00.00 и до двух часов ночи пройдет концерт молодой исполнительницы Полины Фео совместно с приглашенным диджеем. Цена: 150 рублей, пенсионеры, студенты, школьники — 100 рублей. Адрес: Тургенева, 15. Спектакли На крыше Музея истории Екатеринбурга пройдет театральная реконструкция «Один вечер с семьей Качек» с 19.00 до 21.00. Цена: 200 рублей, для пенсионеров, студентов и детей — 150 рублей. Адрес: Карла Либкнехта, 26. В #НЕМУЗЕЙМУСОРА (вход в дверь ресторана «Барашка на гранате») с 22.00 до 22.45 покажут философскую постановку-размышление «СССР&современность: о, времена, о, эконравы!» В ней расскажут, как взять из экологических привычек и традиций советских людей самое лучшее. Здесь же можно будет бесплатно обменяться современными прочитанными книгами. Цена: 200 рублей или по «единому билету». Адрес: Антона Валека, 12. О пикантных обычаях русского народах можно будет узнать во время познавательно-развлекательного шоу в Музее об ЭТОМ. В шоу 18+ принимают участие фольклорные исполнители города. Постановка будет проходить каждые полчаса, начиная с 19.00 до половины второго ночи. Цена: 250 рублей. Адрес: Луначарского, 133. Для тех, кто не хочет ждать новогодней ночи, чтобы как следует повеселиться, Музей советского быта «Сделано в СССР» приглашает поучаствовать в карнавальной ночи. Самых смелых ждут в костюмах из советских фильмов и мультфильмов. Обещают конкурсы, викторины, а также особый подарок каждому гостю в тематическом наряде. Гостей будут ждать с 19.00 до двух часов ночи. Цена: 300 рублей, льготные категории — 200 рублей. Адрес: Чебышева, 4. Выставки В Музее кукол и детской книги «Страна чудес» приглашают посетить выставку о маленькой дворянской девочке, которая застала этап военных эвакуаций. На выставке можно будет познакомится с детскими книгами времен Российской империи и частной коллекцией артельных кукол столетней давности. Об экспонатах расскажут в 18.00, 20.00, 22.00 и 00.00. Цена: 200 рублей, льготные категории — 100 рублей. Адрес: Пролетарская, 16. В парке Литературного квартала жители Екатеринбурга можно познакомиться с выставкой-инсталляцией, которая будет посвящена диалектам Урала. Посетить площадку можно с 18.00 до 23.00. Цена: бесплатно. Адрес: Пролетарская, 14. На площадке перед Музеем энергетики Урала компании «Россети Урал» будет организована благотворительная ярмарка-продажа оригинальных сувениров, вырученные средства от которой пойдут на поддержку приютов для животных и людям с ограниченными возможностями здоровья. Посетить можно будет бесплатно с 11.00 до 00.00.