Вора в законе экстрадировали в Россию из Египта

20 мая 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Давида Герлиани объявили в международный розыск год назад Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вора в законе Давида Герлиани экстрадировали в Москву из Египта. Его объявили в международный розыск еще год назад, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Каира экстрадирован гражданин Грузии Давид Герлиани», — рассказала Волк ТАСС. Он обвиняется в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии. В июне 2021 года Герлиани объявили в международный розыск на основании запроса московских полицейских. В марте его задержали в Египте. Он оказывал влияние на заключенных одной из исправительных колоний в Смоленской области, возглавлял преступную группировку и участвовал в вымогательстве 15 миллионов рублей. Отмечается, что Герлиани получил статус вора в законе в 2014 году при поддержке своей жены, являющейся дочерью вора в законе из Грузии Вальтера Джеджея. До получения своего положения его дважды судили за кражу и разбой.

Вора в законе Давида Герлиани экстрадировали в Москву из Египта. Его объявили в международный розыск еще год назад, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Каира экстрадирован гражданин Грузии Давид Герлиани», — рассказала Волк ТАСС. Он обвиняется в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии. В июне 2021 года Герлиани объявили в международный розыск на основании запроса московских полицейских. В марте его задержали в Египте. Он оказывал влияние на заключенных одной из исправительных колоний в Смоленской области, возглавлял преступную группировку и участвовал в вымогательстве 15 миллионов рублей. Отмечается, что Герлиани получил статус вора в законе в 2014 году при поддержке своей жены, являющейся дочерью вора в законе из Грузии Вальтера Джеджея. До получения своего положения его дважды судили за кражу и разбой.