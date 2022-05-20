Вора в законе экстрадировали в Россию из Египта

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Давида Герлиани объявили в международный розыск год назад Фото:

Вора в законе Давида Герлиани экстрадировали в Москву из Египта. Его объявили в международный розыск еще год назад, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Каира экстрадирован гражданин Грузии Давид Герлиани», — рассказала Волк ТАСС. Он обвиняется в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии.

В июне 2021 года Герлиани объявили в международный розыск на основании запроса московских полицейских. В марте его задержали в Египте. Он оказывал влияние на заключенных одной из исправительных колоний в Смоленской области, возглавлял преступную группировку и участвовал в вымогательстве 15 миллионов рублей.

Отмечается, что Герлиани получил статус вора в законе в 2014 году при поддержке своей жены, являющейся дочерью вора в законе из Грузии Вальтера Джеджея. До получения своего положения его дважды судили за кражу и разбой.

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Вора в законе Давида Герлиани экстрадировали в Москву из Египта. Его объявили в международный розыск еще год назад, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Каира экстрадирован гражданин Грузии Давид Герлиани», — рассказала Волк ТАСС. Он обвиняется в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии. В июне 2021 года Герлиани объявили в международный розыск на основании запроса московских полицейских. В марте его задержали в Египте. Он оказывал влияние на заключенных одной из исправительных колоний в Смоленской области, возглавлял преступную группировку и участвовал в вымогательстве 15 миллионов рублей. Отмечается, что Герлиани получил статус вора в законе в 2014 году при поддержке своей жены, являющейся дочерью вора в законе из Грузии Вальтера Джеджея. До получения своего положения его дважды судили за кражу и разбой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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