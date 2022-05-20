Тюменская порнозвезда вернулась к съемкам в кино для взрослых

20 мая 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Лола Тейлор побывала в ОАЭ, где снялась в новом фильме Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) вернулась к съемкам в кино для взрослых. Об этом она рассказала в одном из роликов на своем Youtube-канале. Тейлор добавила, что для этого ей пришлось на 2 дня приехать в ОАЭ. «На самом деле, я приехала сюда на съемки. Гостиничный номер такой красивый, потому что завтра нас снимать тут будут», — заявила Тейлор в своем блоге. После съемок в ОАЭ, Тейлор рассказала о том, что планирует на 2 месяца уехать в Европу. «Собрались мы все-таки в Европу. Окольными путями: через Стамбул, через Милан. В общем, 3 дня мы будем добираться. Не знаю, как мы доберемся и как это все будет. У меня очень сильные переживания», — добавила Тейлор в одном из роликов на своем канале. Ранее тюменская порнозвезда заявляла о том, что покинула индустрию кино для взрослых. Но с оговоркой, что готова вернуться к съемкам, если ей поступит какое-нибудь «интересное предложение». К таким предложениям Тейлор отнесла одну из картин с собственным участием, в которой она снялась со 184 партнерами. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Оттуда она переехала сначала в Свердловскую область, а затем — в Москву. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) вернулась к съемкам в кино для взрослых. Об этом она рассказала в одном из роликов на своем Youtube-канале. Тейлор добавила, что для этого ей пришлось на 2 дня приехать в ОАЭ. «На самом деле, я приехала сюда на съемки. Гостиничный номер такой красивый, потому что завтра нас снимать тут будут», — заявила Тейлор в своем блоге. После съемок в ОАЭ, Тейлор рассказала о том, что планирует на 2 месяца уехать в Европу. «Собрались мы все-таки в Европу. Окольными путями: через Стамбул, через Милан. В общем, 3 дня мы будем добираться. Не знаю, как мы доберемся и как это все будет. У меня очень сильные переживания», — добавила Тейлор в одном из роликов на своем канале. Ранее тюменская порнозвезда заявляла о том, что покинула индустрию кино для взрослых. Но с оговоркой, что готова вернуться к съемкам, если ей поступит какое-нибудь «интересное предложение». К таким предложениям Тейлор отнесла одну из картин с собственным участием, в которой она снялась со 184 партнерами. Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родилась в Ишиме Тюменской области. Оттуда она переехала сначала в Свердловскую область, а затем — в Москву.