Лолу Тейлор не интересуют съемки в фильмах с одним партнером Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) вернется к съемкам только если ей поступит «очень интересное предложение». Об этом она рассказала URA.RU. К таким предложениям Тейлор отнесла фильм, в котором она снялась со 184 партнерами.

«Фильмы формата „1 на 1“ меня больше не интересует. У меня есть отличный опыт съемок в Мадриде, когда я снялась со 184 партнерами-мужчинами. На это у меня ушло четыре дня. Для меня это — бесценный опыт. Если продюсеры смогут предложить мне что-то подобное, то я готова подумать. При этом, каких-то больших гонораров требовать я не буду. Это больше для души. Не в деньгах счастье», — пояснила она агентству.

Тейлор добавила, что за мадридские съемки ей заплатили 4 тыс. долларов. Ранее она придумала способ, как заработать во время кризиса, не снимаясь в порнофильмах.

Лола Тейлор (Любовь Бушуева) родом из Ишима Тюменской области. Она призналась URA.RU, что боится возвращаться в родной город, потому что там её могут закидать камнями за выбранную профессию. Также Тейлор заявила, что готова отдаться создателям вакцины от коронавируса. За это телеведущий Иван Ургант высмеял её в своей программе.