В Новом Уренгое эвакуировали жильцов многоэтажки

На месте работали МЧС, полиция и кинологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жильцов дома по адресу Железнодорожная, 6, эвакуировали из-за сообщения о подозрительном предмете. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, это был ложный вызов.

«Был ложный вызов. Подозрительных предметов не обнаружено», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, на территории была обнаружена игрушечная граната. На месте работали сразу несколько спецслужб.

В апреле этого года сообщалось о похожем ложном вызове в регионе. Тогда в полицию позвонил мужчина и сообщил о бомбе на борту самолета. Позже выяснилось, что никаких подозрительных предметов там не было.