19 мая 2022

В Новом Уренгое эвакуировали жильцов многоэтажки

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Теракт в Санкт-Петербурге (перезалил). Санкт-Петербург, мчс, чп, чрезвычайное происшествие, пожарные, машины спецслужб
На месте работали МЧС, полиция и кинологи Фото:

Жильцов дома по адресу Железнодорожная, 6, эвакуировали из-за сообщения о подозрительном предмете. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, это был ложный вызов.

«Был ложный вызов. Подозрительных предметов не обнаружено», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, на территории была обнаружена игрушечная граната. На месте работали сразу несколько спецслужб.

В апреле этого года сообщалось о похожем ложном вызове в регионе. Тогда в полицию позвонил мужчина и сообщил о бомбе на борту самолета. Позже выяснилось, что никаких подозрительных предметов там не было.

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Жильцов дома по адресу Железнодорожная, 6, эвакуировали из-за сообщения о подозрительном предмете. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по ЯНАО, это был ложный вызов. «Был ложный вызов. Подозрительных предметов не обнаружено», — сообщили в пресс-службе ведомства. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, на территории была обнаружена игрушечная граната. На месте работали сразу несколько спецслужб. В апреле этого года сообщалось о похожем ложном вызове в регионе. Тогда в полицию позвонил мужчина и сообщил о бомбе на борту самолета. Позже выяснилось, что никаких подозрительных предметов там не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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