02 апреля 2022
01 апреля 2022
31 марта 2022

В аэропорт ЯНАО поступило сообщение о минировании рейса из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании
Поступило сообщение о минировании самолета из Тюмени Фото:

В аэропорт Салехарда позвонил мужчина и сообщил о бомбе на борту рейса из Тюмени в Салехард. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Поступило анонимное сообщение о минировании рейса Тюмень-Салехард. Самолет находился еще в воздухе. Посадка прошла успешно в аэропорту окружной столицы. На место происшествия приехала линейная полиция. Пассажиры находятся в безопасности», — рассказывает собеседник.

В линейной полиции ЯНАО URA.RU подтвердили эту информацию. «Кинологи обследовали самолет. Взрывное устройство не обнаружено», — пояснили в ведомстве.

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В аэропорт Салехарда позвонил мужчина и сообщил о бомбе на борту рейса из Тюмени в Салехард. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Поступило анонимное сообщение о минировании рейса Тюмень-Салехард. Самолет находился еще в воздухе. Посадка прошла успешно в аэропорту окружной столицы. На место происшествия приехала линейная полиция. Пассажиры находятся в безопасности», — рассказывает собеседник. В линейной полиции ЯНАО URA.RU подтвердили эту информацию. «Кинологи обследовали самолет. Взрывное устройство не обнаружено», — пояснили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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