В аэропорт ЯНАО поступило сообщение о минировании рейса из Тюмени

Поступило сообщение о минировании самолета из Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорт Салехарда позвонил мужчина и сообщил о бомбе на борту рейса из Тюмени в Салехард. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Поступило анонимное сообщение о минировании рейса Тюмень-Салехард. Самолет находился еще в воздухе. Посадка прошла успешно в аэропорту окружной столицы. На место происшествия приехала линейная полиция. Пассажиры находятся в безопасности», — рассказывает собеседник.

В линейной полиции ЯНАО URA.RU подтвердили эту информацию. «Кинологи обследовали самолет. Взрывное устройство не обнаружено», — пояснили в ведомстве.