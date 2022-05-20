В Екатеринбурге водителя арестовали на 10 суток за неповиновение

20 мая 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

Водитель сначала растолкал сотрудников ГИБДД, а потом попытался скрыться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге арестовали 27-летнего водителя, который стал сопротивляться сотрудникам ГИБДД. Инцидент произошел днем 19 мая. Об этом заявила пресс-служба ведомства. «Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга при несении службы на ул. Бахчиванджи заметили автомобиль „Лада Веста“, который стоял с нарушением ПДД в зоне действия дорожного знака „Остановка запрещена“. Один из сотрудников потребовал у водителя предъявить документы, на что получил отказ», — сообщает пресс-служба ГИБДД. Мужчину попытались вывести из автомобиля, но он стал толкать сотрудников полиции, хватать их за форменное обмундирование и попытался скрыться. «Полицейские задержали мужчину, составили в отношении него административные материалы за несоблюдение требований дорожного знака, запрещающего остановку, и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции», — рассказали в ГИБДД. После этого мужчину доставили в Октябрьский районный суд, где позже его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Суд подвергнул мужчину наказанию в виде ареста на срок до 10 суток.

В Екатеринбурге арестовали 27-летнего водителя, который стал сопротивляться сотрудникам ГИБДД. Инцидент произошел днем 19 мая. Об этом заявила пресс-служба ведомства. «Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга при несении службы на ул. Бахчиванджи заметили автомобиль „Лада Веста“, который стоял с нарушением ПДД в зоне действия дорожного знака „Остановка запрещена“. Один из сотрудников потребовал у водителя предъявить документы, на что получил отказ», — сообщает пресс-служба ГИБДД. Мужчину попытались вывести из автомобиля, но он стал толкать сотрудников полиции, хватать их за форменное обмундирование и попытался скрыться. «Полицейские задержали мужчину, составили в отношении него административные материалы за несоблюдение требований дорожного знака, запрещающего остановку, и за неповиновение законному требованию сотрудника полиции», — рассказали в ГИБДД. После этого мужчину доставили в Октябрьский районный суд, где позже его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ — неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Суд подвергнул мужчину наказанию в виде ареста на срок до 10 суток.