Последнюю версию сметы большого юбилея утвердили в марте 2022-го Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Общий бюджет подготовки к празднованию 300-летия Екатеринбурга сократился на четыре миллиарда рублей. Это следует из нового плана, утвержденного на совещании у губернатора Евгения Куйвашева в конце марта. Документом, еще не опубликованным на официальных ресурсах, с URA.RU поделился источник в областном правительстве.

Предыдущую схему утверждали в 2019 году. По нему на юбилей, намеченный на август 2023-го, власти хотели потратить 72,9 миллиарда рублей. Из них 16,4 млрд — из федерального бюджета, 28,8 млрд — областного и 13 млрд — из городского. Еще 14,7 млрд был готов вложить бизнес. В новой редакции сметы указана иная сумма — 68,9 миллиарда рублей (15,5 млрд — федерация, 28,6 млрд — область, 12,2 млрд — город, 12,6 млрд — бизнес).

Списки задач за три года не изменились, поменялось финансирование многих из них. Например, ожидалось, что на капремонт фасада и кровли усадьбы Харитонова (федеральный памятник) в 2021—2022 годах уйдет 82 миллиона рублей, в итоговом плане — 1,88 млн. То же самое с типографией «Уральский рабочий», смета на ремонт которой сократилась с 45,6 млн до трех миллионов. В целом расходы на реконструкцию исторических зданий снизились почти на 3,6 млрд (с 9,3 млрд до 5,7 млрд).

Заметные поправки также связаны с капремонтами школ и детсадов. Вместо 4,9 млрд в 2019—2023 годах на школы потратят 2,2 миллиарда, на детсады — 1,1 млрд рублей (вместо 1,6 млрд).

Среди других объектов, попавших под оптимизацию, — метро. В покупку и модернизацию вагонов власти в 2019 году хотели вложить три миллиарда, но в результате потратят 1,6 миллиарда (вероятно, это связано с пандемией коронавируса). А от реконструкции памятника Ленину на площади 1905 года и вовсе отказались. Три года назад на нее закладывали 105 миллионов (55 млн — на 2021 год и 50 — на 2022-й). В 2021-м на эти цели ушло 870 тысяч рублей, на 2022-й траты не предусмотрены. «Вопрос о памятнике действительно снят с повестки», — подтвердил собеседник агентства в свердловском кабмине.

При этом на реализацию многих других идей расходы увеличились. В частности, это касается ремонта и строительства дорог общего пользования (плюс 432 миллиона) и крупных развязок (плюс 281,6 млн), а также реконструкции парков и скверов.