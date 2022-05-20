Минусовые температуры придут в Челябинскую область в выходные

Дожди будут идти в регионе всю следующую неделю Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

В ближайшие выходные в Челябинской области ожидаются минусовые температуры. В ночь на субботу в горах и низинах будет до -3 градусов, сообщает челябинский гидрометцентр.

«Ночью 21 мая температура воздуха будет +2…+7, в горах и низинах заморозки до -3. Днем +6…+11. В ночь на воскресенье температура опуститься до 0…+5, местами заморозки до -3», — говорится на сайте гидрометцентра.

По сообщениям синоптиков, все выходные в Челябинской области будет дуть северо-восточный и северо-западный ветер 5-10 метров в секунду, порывами до 18 метров в секунду. Пройдут умеренные дожди, местами снег, грозы.

В ночь на понедельник в регионе будет от 0 до +5 градусов, днем +11…+16 градусов. Дожди не прекратятся всю неделю.