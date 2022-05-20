20 мая 2022

Минусовые температуры придут в Челябинскую область в выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Лысая кошка. Челябинск, кошка, холод, кот, отопление, сфинкс
Дожди будут идти в регионе всю следующую неделю Фото:

В ближайшие выходные в Челябинской области ожидаются минусовые температуры. В ночь на субботу в горах и низинах будет до -3 градусов, сообщает челябинский гидрометцентр.

«Ночью 21 мая температура воздуха будет +2…+7, в горах и низинах заморозки до -3. Днем +6…+11. В ночь на воскресенье температура опуститься до 0…+5, местами заморозки до -3», — говорится на сайте гидрометцентра.

По сообщениям синоптиков, все выходные в Челябинской области будет дуть северо-восточный и северо-западный ветер 5-10 метров в секунду, порывами до 18 метров в секунду. Пройдут умеренные дожди, местами снег, грозы.

В ночь на понедельник в регионе будет от 0 до +5 градусов, днем +11…+16 градусов. Дожди не прекратятся всю неделю.

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В ближайшие выходные в Челябинской области ожидаются минусовые температуры. В ночь на субботу в горах и низинах будет до -3 градусов, сообщает челябинский гидрометцентр. «Ночью 21 мая температура воздуха будет +2…+7, в горах и низинах заморозки до -3. Днем +6…+11. В ночь на воскресенье температура опуститься до 0…+5, местами заморозки до -3», — говорится на сайте гидрометцентра. По сообщениям синоптиков, все выходные в Челябинской области будет дуть северо-восточный и северо-западный ветер 5-10 метров в секунду, порывами до 18 метров в секунду. Пройдут умеренные дожди, местами снег, грозы. В ночь на понедельник в регионе будет от 0 до +5 градусов, днем +11…+16 градусов. Дожди не прекратятся всю неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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