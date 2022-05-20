Берлускони: Европа должна убедить Киев принять требования Путина 21 мая 2022 в 01:12 Размер текста - 17 + Берлускони призвал Европу убедить Киев принять условия Москвы для мира Фото: depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа должна убедить власть Украины в том, чтобы поскорее принять требования России, касающихся спецоперации. Так считает бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. «Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина», — сказал Берлускони, передает Libero Quatidiano. Ранее глава партии «Вперед, Италия» говорил о том, что считает президента РФ Владимир Путина единственным крупным лидером в мире. Он убежден, что в настоящее время в международной политике существует дефицит видных личностей. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин отмечал, что целью является помощь Донбассу, который подвергался геноциду со стороны Украины. Также РФ проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, заявлял президент России. Страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают всестороннюю поддержку. Европа должна убедить власть Украины в том, чтобы поскорее принять требования России, касающихся спецоперации. Так считает бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. «Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина», — сказал Берлускони, передает Libero Quatidiano. Ранее глава партии «Вперед, Италия» говорил о том, что считает президента РФ Владимир Путина единственным крупным лидером в мире. Он убежден, что в настоящее время в международной политике существует дефицит видных личностей. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин отмечал, что целью является помощь Донбассу, который подвергался геноциду со стороны Украины. Также РФ проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, заявлял президент России. Страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают всестороннюю поддержку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям