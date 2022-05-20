20 мая 2022

Берлускони: Европа должна убедить Киев принять требования Путина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com. , берлускони сильвио
Берлускони призвал Европу убедить Киев принять условия Москвы для мира Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Европа должна убедить власть Украины в том, чтобы поскорее принять требования России, касающихся спецоперации. Так считает бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

«Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина», — сказал Берлускони, передает Libero Quatidiano.

Ранее глава партии «Вперед, Италия» говорил о том, что считает президента РФ Владимир Путина единственным крупным лидером в мире. Он убежден, что в настоящее время в международной политике существует дефицит видных личностей.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин отмечал, что целью является помощь Донбассу, который подвергался геноциду со стороны Украины. Также РФ проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, заявлял президент России. Страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают всестороннюю поддержку.

Все главное о спецоперации за сутки в одном письме
Вы подписались на рассылку
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европа должна убедить власть Украины в том, чтобы поскорее принять требования России, касающихся спецоперации. Так считает бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. «Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина», — сказал Берлускони, передает Libero Quatidiano. Ранее глава партии «Вперед, Италия» говорил о том, что считает президента РФ Владимир Путина единственным крупным лидером в мире. Он убежден, что в настоящее время в международной политике существует дефицит видных личностей. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Путин отмечал, что целью является помощь Донбассу, который подвергался геноциду со стороны Украины. Также РФ проводит демилитаризацию и денацификацию Украины, заявлял президент России. Страны Запада поставляют Украине оружие и оказывают всестороннюю поддержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...