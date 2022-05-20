Яна Лантратова готова разобраться и с российскими учебниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова привезла с Донбасса школьные учебники, которые, по ее словам, «пропитаны ненавистью ко всему русскому». Об этом она сообщила по итогам круглого стола «Всероссийского родительское собрание», где выступала модератором.

«Показала родительскому сообществу пропитанные ненавистью ко всему русскому учебники, которые привезла из Донбасса. Знаю, что к некоторым учебникам, по которым занимаются наши дети, у родителей тоже есть вопросы. Поэтому прошу присылать мне ссылки на такие учебники, будем разбираться», — написала она в своем telegram-канале.

Со слов Лантратовой, родителей также волнует разрастание рынка платных образовательных услуг и цифровизация образования. По ее мнению, нельзя оставлять на усмотрение директоров школ вопрос о дистанционном образовании, иначе это может дойти до абсурда.

На территории Украины с конца февраля проходит спецоперация РФ. Ее целью, со слов президента Владимира Путина, является денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса. По причине ежедневных обстрелов со стороны ВСУ мирные жители ЛДНР были вынуждены бежать в Россию.