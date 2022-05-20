20 мая 2022

В Миассе пациент съел золотую цепочку соседа по палате

© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб составил 55 тысяч рублей Фото:

В одном из стационаров Миасса Челябинской области полицейские выявили похитителя золотой цепочки с крестиком при помощи рентгена. Ювелирные изделия оказались внутри соседа по палате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

«В Отдел МВД России по г. Миассу обратился 34-летний местный житель с заявлением о хищении ювелирных изделий, общая стоимость которых оценивается в 55 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу золотых украшений в один из дней своего пребывания в медицинском учреждении города», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, злоумышленником оказался 41-летний мужчина — сосед по палате. Он воспользовался отсутствием потерпевшего и проглотил золотые изделия, рассчитывая, что его в ближайшее время выпишут из больницы.

«Позже результаты рентгенографии подтвердили наличие похищенного имущества у злоумышленника», — добавили в ведомстве. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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В одном из стационаров Миасса Челябинской области полицейские выявили похитителя золотой цепочки с крестиком при помощи рентгена. Ювелирные изделия оказались внутри соседа по палате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка полиции. «В Отдел МВД России по г. Миассу обратился 34-летний местный житель с заявлением о хищении ювелирных изделий, общая стоимость которых оценивается в 55 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу золотых украшений в один из дней своего пребывания в медицинском учреждении города», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. По данным полиции, злоумышленником оказался 41-летний мужчина — сосед по палате. Он воспользовался отсутствием потерпевшего и проглотил золотые изделия, рассчитывая, что его в ближайшее время выпишут из больницы. «Позже результаты рентгенографии подтвердили наличие похищенного имущества у злоумышленника», — добавили в ведомстве. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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