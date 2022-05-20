В Миассе пациент съел золотую цепочку соседа по палате

Ущерб составил 55 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одном из стационаров Миасса Челябинской области полицейские выявили похитителя золотой цепочки с крестиком при помощи рентгена. Ювелирные изделия оказались внутри соседа по палате. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального главка полиции.

«В Отдел МВД России по г. Миассу обратился 34-летний местный житель с заявлением о хищении ювелирных изделий, общая стоимость которых оценивается в 55 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу золотых украшений в один из дней своего пребывания в медицинском учреждении города», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

По данным полиции, злоумышленником оказался 41-летний мужчина — сосед по палате. Он воспользовался отсутствием потерпевшего и проглотил золотые изделия, рассчитывая, что его в ближайшее время выпишут из больницы.

«Позже результаты рентгенографии подтвердили наличие похищенного имущества у злоумышленника», — добавили в ведомстве. По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.