Боевики запрещенного в России экстремистского батальона «Азов» могут быть обменяны. Такое предложение публично сделал президент Украины Владимир Зеленский. хочет обменять боевиков с «Азовстали».
«Парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь. Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, РФ, когда обещали, что они будут в находится в безопасности и ожидать того или иного формата обмена», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ 24 февраля. В результате действий российских войск город Мариуполь был полностью зачищен от сил ВСУ и нацбатов, оставшиеся боевики были заблокированы на территории предприятия «Азовсталь». Через некоторое время в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих и националистов, среди которых были высокопоставленный командир и британский наемник.
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Боевики запрещенного в России экстремистского батальона «Азов» могут быть обменяны. Такое предложение публично сделал президент Украины Владимир Зеленский. хочет обменять боевиков с «Азовстали». «Парни получили от военных сигнал, что они имеют полное право выйти и сохранить свою жизнь. Дальше все зависит от того, что брали на себя ООН, МККК, РФ, когда обещали, что они будут в находится в безопасности и ожидать того или иного формата обмена», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24». Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ 24 февраля. В результате действий российских войск город Мариуполь был полностью зачищен от сил ВСУ и нацбатов, оставшиеся боевики были заблокированы на территории предприятия «Азовсталь». Через некоторое время в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих и националистов, среди которых были высокопоставленный командир и британский наемник.