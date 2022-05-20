Сдавшиеся азовцы* рассекретили тайны британского наемника Пиннера. Теперь ему грозит пожизненное

21 мая 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Сдавшийся британский наемник Шон Пиннер оказался снайпером Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Следственный комитет (СК) РФ установил, что попавший в плен к российским военным британский наемник Шон Пиннер, утверждавший, что его задачей было обучение солдат ВСУ, а также готовка еды для себя и сослуживцев, на самом деле является снайпером, стрелявшим по мирным жителям. Об этом правоохранителям рассказали сдавшиеся на металлургическом комбинате «Азовсталь» боевики. «Сдавшиеся [иностранные наемники из состава нацбатальона] подтвердили, что вместе с ними в ДШР (в десантно-штурмовой роте — прим. URA.RU) служил Шон Пиннер, только назвали его другую военную специальность — снайпер. Согласно этим показаниям, британец не только готовил других военных, но и активно участвовал в боевых действиях», — передает данные Следствия «Коммерсант» . В связи с этим Пиннеру могут инкриминировать посягательство на жизнь военнослужащих и убийство, наказанием за которые может стать пожизненный срок. Предположительно, «помимо людей в камуфляже его жертвами были и мирные жители». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В середине апреля около тысячи украинских морпехов сдались в плен. Среди них был обнаружен и Пиннер. В ходе допросов наемник утверждал, что на деле он больше занимался обеспечением боевых действий, почти не принимая в них участие, — он готовил других военнослужащих и исполнял обязанности повара. Пиннер также заявлял, что хотел дезертировать уже в первый день спецоперации. Как заявляли в Минобороны, иностранных наемников ждет долгий срок в тюрьме. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственный комитет (СК) РФ установил, что попавший в плен к российским военным британский наемник Шон Пиннер, утверждавший, что его задачей было обучение солдат ВСУ, а также готовка еды для себя и сослуживцев, на самом деле является снайпером, стрелявшим по мирным жителям. Об этом правоохранителям рассказали сдавшиеся на металлургическом комбинате «Азовсталь» боевики. «Сдавшиеся [иностранные наемники из состава нацбатальона] подтвердили, что вместе с ними в ДШР (в десантно-штурмовой роте — прим. URA.RU) служил Шон Пиннер, только назвали его другую военную специальность — снайпер. Согласно этим показаниям, британец не только готовил других военных, но и активно участвовал в боевых действиях», — передает данные Следствия «Коммерсант». В связи с этим Пиннеру могут инкриминировать посягательство на жизнь военнослужащих и убийство, наказанием за которые может стать пожизненный срок. Предположительно, «помимо людей в камуфляже его жертвами были и мирные жители». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В середине апреля около тысячи украинских морпехов сдались в плен. Среди них был обнаружен и Пиннер. В ходе допросов наемник утверждал, что на деле он больше занимался обеспечением боевых действий, почти не принимая в них участие, — он готовил других военнослужащих и исполнял обязанности повара. Пиннер также заявлял, что хотел дезертировать уже в первый день спецоперации. Как заявляли в Минобороны, иностранных наемников ждет долгий срок в тюрьме. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.