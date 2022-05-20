Командир «Азова»* сдался в плен российским военным

Редис покинул «Азовсталь»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Действующий командир «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Денис Прокопенко, известный как Редис, покинул территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.
«Денис Прокопенко Редис вышел с „Азовстали“ и сдался в плен», — написала она в своем telegram-канале. Ранее она сообщила, что с комбината вышел его заместитель Калина и командир 36-й бригады ВСУ Волына.
Часть украинских националистов продолжают укрываться на «Азовстали». При этом 1908 нацистов уже сдались в плен.
* Батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ
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