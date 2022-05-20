Командир «Азова»* сдался в плен российским военным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, металлургический комбинат азовсталь
Редис покинул «Азовсталь» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Действующий командир «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Денис Прокопенко, известный как Редис, покинул территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

«Денис Прокопенко Редис вышел с „Азовстали“ и сдался в плен», — написала она в своем telegram-канале. Ранее она сообщила, что с комбината вышел его заместитель Калина и командир 36-й бригады ВСУ Волына.

Часть украинских националистов продолжают укрываться на «Азовстали». При этом 1908 нацистов уже сдались в плен.

* Батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ

Все главное о спецоперации за сутки в одном письме
Вы подписались на рассылку
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Действующий командир «Азова» (признан экстремистским и запрещен в РФ) Денис Прокопенко, известный как Редис, покинул территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова. «Денис Прокопенко Редис вышел с „Азовстали“ и сдался в плен», — написала она в своем telegram-канале. Ранее она сообщила, что с комбината вышел его заместитель Калина и командир 36-й бригады ВСУ Волына. Часть украинских националистов продолжают укрываться на «Азовстали». При этом 1908 нацистов уже сдались в плен. * Батальон «Азов» признан экстремистским и запрещен в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...