Тина Канделаки сравнила Екатеринбург с Миланом и Парижем. Видео

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II Всемирный боксерский форум 2019. Екатеринбург, канделаки тина, портрет
Медиаменеджер Тина Канделаки поделилась впечатлениями от посещения Екатеринбурга Фото:

Медиаменеджер Тина Канделаки прилетела в Екатеринбург и похвасталась шикарным номером отеля Hyatt Regency, а также удивилась офису «Сима-Ленда». Видео журналистка опубликовала в своих соцсетях.

«Мой любимый номер в Екатеринбурге. Для тех, кто переживает, нервничает про Милан, Париж, посмотрите. Вид, качество, сервис просто первоклассные», — сообщила Канделаки из своего номера, показывая вид на набережную Исети.

Журналистка показала и офис «Сима-Ленда», по которому ей провели экскурсию. «Подождите, кризис же. Как вы можете расти? У вас прямо Версаль, очень красиво», — удивилась Тина Канделаки.

Вечером Канделаки посетила ресторан «Тургенев». Шеф заведения Михаил Ковалев устроил гастрошоу специально для журналистки.

Основная цель визита Канделаки в столицу Урала — битва ораторов с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой. Закрытое мероприятие состоится 21 мая на дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», делами которой занимается актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки».

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Медиаменеджер Тина Канделаки прилетела в Екатеринбург и похвасталась шикарным номером отеля Hyatt Regency, а также удивилась офису «Сима-Ленда». Видео журналистка опубликовала в своих соцсетях. «Мой любимый номер в Екатеринбурге. Для тех, кто переживает, нервничает про Милан, Париж, посмотрите. Вид, качество, сервис просто первоклассные», — сообщила Канделаки из своего номера, показывая вид на набережную Исети. Журналистка показала и офис «Сима-Ленда», по которому ей провели экскурсию. «Подождите, кризис же. Как вы можете расти? У вас прямо Версаль, очень красиво», — удивилась Тина Канделаки. Вечером Канделаки посетила ресторан «Тургенев». Шеф заведения Михаил Ковалев устроил гастрошоу специально для журналистки. Основная цель визита Канделаки в столицу Урала — битва ораторов с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой. Закрытое мероприятие состоится 21 мая на дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», делами которой занимается актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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