Тина Канделаки сравнила Екатеринбург с Миланом и Парижем. Видео

21 мая 2022 в 14:25 Размер текста - 17 +

Медиаменеджер Тина Канделаки поделилась впечатлениями от посещения Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU Медиаменеджер Тина Канделаки прилетела в Екатеринбург и похвасталась шикарным номером отеля Hyatt Regency, а также удивилась офису «Сима-Ленда». Видео журналистка опубликовала в своих соцсетях. «Мой любимый номер в Екатеринбурге. Для тех, кто переживает, нервничает про Милан, Париж, посмотрите. Вид, качество, сервис просто первоклассные», — сообщила Канделаки из своего номера, показывая вид на набережную Исети. Журналистка показала и офис «Сима-Ленда», по которому ей провели экскурсию. «Подождите, кризис же. Как вы можете расти? У вас прямо Версаль, очень красиво», — удивилась Тина Канделаки. Вечером Канделаки посетила ресторан «Тургенев». Шеф заведения Михаил Ковалев устроил гастрошоу специально для журналистки. Основная цель визита Канделаки в столицу Урала — битва ораторов с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой. Закрытое мероприятие состоится 21 мая на дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», делами которой занимается актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки».

Медиаменеджер Тина Канделаки прилетела в Екатеринбург и похвасталась шикарным номером отеля Hyatt Regency, а также удивилась офису «Сима-Ленда». Видео журналистка опубликовала в своих соцсетях. «Мой любимый номер в Екатеринбурге. Для тех, кто переживает, нервничает про Милан, Париж, посмотрите. Вид, качество, сервис просто первоклассные», — сообщила Канделаки из своего номера, показывая вид на набережную Исети. Журналистка показала и офис «Сима-Ленда», по которому ей провели экскурсию. «Подождите, кризис же. Как вы можете расти? У вас прямо Версаль, очень красиво», — удивилась Тина Канделаки. Вечером Канделаки посетила ресторан «Тургенев». Шеф заведения Михаил Ковалев устроил гастрошоу специально для журналистки. Основная цель визита Канделаки в столицу Урала — битва ораторов с участием официального представителя МИД России Марии Захаровой. Закрытое мероприятие состоится 21 мая на дорогой концертной площадке Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже», делами которой занимается актер Михаил Галустян и фирма «Империя музыки».