Самый богатый пермский депутат обеднел, но остался самым богатым

Секрет благосостояния Николая Благова — ценные бумаги Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Больше всех среди депутатов заксобрания Пермского края в 2021 году заработал депутат от партии ЛДПР Николай Благов. Его доход составил 592 млн рублей. Это меньше, чем в 2020 году, почти на 35 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте законодательного собрания.

«Благов Николай Иванович, декларируемый годовой доход — 592 138 632,04 рубля», — говорится в декларации. Из них только 15,3 млн рублей подлежат налогообложению. Порядка 577 млн рублей — это расходы по операциям с ценными бумагами.

В собственности Благова 14 земельных участков общей площадью 477 тысяч кв. м., восемь жилых домов (самый маленький — 89,7 кв. м., самый большой — 320,5 кв. м), квартира (81,5 кв. м.), 16 нежилых зданий. Его супруга заработала 4 млн рублей. У нее в собственности порядка 40 участков общей площадью более 3,4 млн кв. м. В предыдущий созыв заксобрания Благов был избран от «Единой России», но в 2021 году его выдвинула ЛДПР.

Больше 100 млн рублей задекларировал также Геннадий Шилов («Единая Россия»). Он заработал в прошлом году 361 842 462,56 рубля. Из них 240,5 млн рублей — расходы на операции с ценными бумагами. Доходы его супруги составили 71 млн рублей. Остальные депутаты показали доход меньше 100 млн рублей. Порядка 116,6 млн рублей в 2021 года заработал также Алексей Петров («Единая Россия»). Его жена принесла в семейный бюджет 134,5 млн рублей.