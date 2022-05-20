Челябинская область поможет восстановить крыши и окна в ДНР

В Ясиноватой холодно и сыро, а у жителей нет крыши и окон. Фото из архива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинская область поможет восстановить кровлю и остекление в городе Ясиноватая Донецкой народной республики (ДНР). Об этом URA.RU рассказал депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который на днях вернулся из ДНР после гуманитарной миссии, где стал одним из федеральных кураторов по оказанию помощи жителям.

«Линия фронта находится неподалеку от Ясиноватой, в городе регулярно рвутся снаряды, разрушены крыши, выбиты стекла. Армия противников нацеливает удары на объекты ЖКХ, поэтому здесь перебои со светом и с водой. Порывы восстанавливают под артобстрелами. Еду местные жители готовят на кострах, также работают пункты горячего питания, где всем желающим раздают одежду, канцелярию и прессу», — добавляет Голиков.

По словам парламентария, в результате общения с главой Ясиноватой Дмитрием Шевченко было определено, что, в первую очередь, жителям необходимы окна и шифер. В ближайшее время с производителями стекла и кровельных материалов Челябинской области начнутся переговоры, в рамках которых будет принято решение, в каком виде можно быстрее оказать эту помощь — привезти стройматериалы из России или приобрести в ДНР.

«Из-за возраста мне уже нельзя принимать участие в военных действиях, но я могу оказывать помощь жителям пострадавших городов. На днях мы вернулись после гуманитарной миссии, отвезли в Мариуполь и Ясиноватую шесть фур с продуктами питания и канцтоварами, а также защиту и шлемы нашим бойцам. В начале июня надеюсь отправиться туда с новой миссией», — уточнил URA.RU Голиков.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.

Так выглядят теперь обычные дома в ДНР Олег Голиков

В ДНР активно работают специалисты российского МЧС, извлекая из дорог и домов осколки снарядов Олег Голиков