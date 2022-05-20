Богатейшие жены пермских депутатов увеличили свое состояние

Алексей Петров заработал меньше жены в прошлом году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Доходы супруги депутата заксобрания Пермского края Геннадий Шилова в 2021 году по сравнению с прошлым годом выросли почти в два раза, с 38,6 млн рублей до 71,2 млн рублей. Сам Геннадий Шилов задекларировал 361,8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте заксобрания.

«Шилов Геннадий Михайлович. Декларированный годовой доход супруги — 71 227 984,13 рубля», — говорится в декларации. В ее собственности — квартира 91 кв. м и автомобиль BMW Х1.

Самый высокий доход — у жены Алексея Петрова («Единая Россия»), 134,5 млн рублей. Это на 5,5 млн рублей больше, чем годом ранее (129 млн руб.). У нее есть земельный участок под производственным помещением (2,9 тыс. кв. м), земельный участок для размещения мясо-колбасного цеха (539 кв. м), участок для индивидуального жилого строительства (1,6 тыс. кв. м), участок для объекта торговли (597 кв. м), жилой дом (143,9 кв. м), VOLKSWAGEN TIGUAN 2017 года выпуска и даже 1 м трубы.

Больше зарабатывать стала и супруга Ильи Шулькина («Единая Россия»): ее благосостояние выросло с 18,4 млн рублей в 2020 году до 24,1 млн рублей в 2021 году. Доходы еще двух богатейших жен депутатов в 2021 году снизились, но, несмотря на это, они попали в топ-5 самых обеспеченных. Супруга спикера заксобрания Валерия Сухих потеряла в доходах почти в два раза, с 29,5 до 15,6 млн рублей. У жены Павла Черепанова — аналогичная история. Ее заработок упал с 36,2 до 24,5 млн рублей.

Звание самого богатого пермского депутата удержал Николай Благов. Самым бедным стал Алексей Тютюнников и вся фракция КПРФ.