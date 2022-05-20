20 мая 2022

Самый бедный депутат пермского заксо зарабатывает только МРОТ

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, флаг кпрф, законодательное собрание пермского края, фракция кпрф
Пермские коммунисты живут очень скромно Фото:
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Декларационная кампания

Меньше всех среди депутатов заксобрания Пермского края по итогам 2021 года заработал депутат от КПРФ Антон Тютюнников — 164,6 тысячи рублей. Это 13,7 тысячи рублей в месяц, что выше МРОТ лишь на тысячу рублей. Декларации о доходах опубликованы на сайте краевого парламента.

«Тютюнников Антон Владимирович. Декларированный годовой доход — 164 606,36 рубля», — отмечено в документе. В собственности у него имеется только квартира площадью 67,7 кв. м. До избрания депутатом заксобрания Тютюнников работал помощником депутата Березниковской думы.

В пятерку самых бедных депутатов также вошли и другие члены КПРФ. Водитель алкомаркета «Лион» Михаил Поздеев заработал 256 847 рублей, Сергей Аликин — 289 419 рублей, Алексей Наборщиков — 505 305 рублей, Дмитрий Кожанов — 530 385 рублей.

Лидер фракции КПРФ Анна Баранова отчиталась о 731,8 тысячи рублей дохода. Председатель крайкома КПРФ, экс-кандидат в губернаторы Пермского края Ксения Айтакова заработала 964 тысячи.

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Меньше всех среди депутатов заксобрания Пермского края по итогам 2021 года заработал депутат от КПРФ Антон Тютюнников — 164,6 тысячи рублей. Это 13,7 тысячи рублей в месяц, что выше МРОТ лишь на тысячу рублей. Декларации о доходах опубликованы на сайте краевого парламента. «Тютюнников Антон Владимирович. Декларированный годовой доход — 164 606,36 рубля», — отмечено в документе. В собственности у него имеется только квартира площадью 67,7 кв. м. До избрания депутатом заксобрания Тютюнников работал помощником депутата Березниковской думы. В пятерку самых бедных депутатов также вошли и другие члены КПРФ. Водитель алкомаркета «Лион» Михаил Поздеев заработал 256 847 рублей, Сергей Аликин — 289 419 рублей, Алексей Наборщиков — 505 305 рублей, Дмитрий Кожанов — 530 385 рублей. Лидер фракции КПРФ Анна Баранова отчиталась о 731,8 тысячи рублей дохода. Председатель крайкома КПРФ, экс-кандидат в губернаторы Пермского края Ксения Айтакова заработала 964 тысячи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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