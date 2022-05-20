Самый бедный депутат пермского заксо зарабатывает только МРОТ

Пермские коммунисты живут очень скромно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Меньше всех среди депутатов заксобрания Пермского края по итогам 2021 года заработал депутат от КПРФ Антон Тютюнников — 164,6 тысячи рублей. Это 13,7 тысячи рублей в месяц, что выше МРОТ лишь на тысячу рублей. Декларации о доходах опубликованы на сайте краевого парламента.

«Тютюнников Антон Владимирович. Декларированный годовой доход — 164 606,36 рубля», — отмечено в документе. В собственности у него имеется только квартира площадью 67,7 кв. м. До избрания депутатом заксобрания Тютюнников работал помощником депутата Березниковской думы.

В пятерку самых бедных депутатов также вошли и другие члены КПРФ. Водитель алкомаркета «Лион» Михаил Поздеев заработал 256 847 рублей, Сергей Аликин — 289 419 рублей, Алексей Наборщиков — 505 305 рублей, Дмитрий Кожанов — 530 385 рублей.

Лидер фракции КПРФ Анна Баранова отчиталась о 731,8 тысячи рублей дохода. Председатель крайкома КПРФ, экс-кандидат в губернаторы Пермского края Ксения Айтакова заработала 964 тысячи.