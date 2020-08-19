Жены пермских депутатов оказались богаче мужей

Депутат заксобрания Прикамья Николай Благов заработал в 2019 году более 379 млн рублей Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Некоторые супруги пермских депутатов краевого парламента оказались в десятки раз богаче своих мужей. Это следует из опубликованных деклараций о доходах народных избранников за 2019 год.

«[Депутат — советник губернатора Прикамья] Черепанов Павел Николаевич [задекларировал доход в 2019 году] 791 222,40 [рублей], супруга — 23 119 430,34», — сказано в опубликованном документе. В прошлом году разница в доходах Черепанова и его супруги была еще больше — 742 тыс и 33,1 млн рублей, соответственно.

Такую же тенденцию второй год подряд демонстрируют и другие депутаты. В частности, спикер парламента Валерий Сухих заработал 6,9 млн рублей, а его супруга — 27,4. Депутат Илья Шулькин — 2,9 млн рублей, а его супруга на 28 млн рублей больше. Депутат — советник губернатора Прикамья Роман Водянов — 31 млн рублей, его супруга — 38 млн рублей (в прошлом году 6,6 и 70 млн рублей, соответственно).

Самым богатым депутатом оказался Николай Благов с доходом 379 млн рублей (из них расходы по операциям с ценными бумагами — 365 млн рублей), за год эта цифра уменьшилась на 42 млн рублей. В лидерах также Виктор Баранов — 171 млн рублей и Дмитрий Осипов — 198 млн. Депутаты-нефтяники Владимир Жуков и Олег Третьяков показали рекордное падение доходов — почти на 100 млн рублей, заработав по 25 и 48 млн рублей, соответственно (год назад они получили 121 млн рублей и 153 млн рублей).