В Курган приехал военный журналист Александр Сладков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российский военный журналист, специальный корреспондент дирекции информационных программ «Вести» ВГТРК Александр Сладков приехал в Курган на юбилей Курганского высшего военно-политического авиационного училища, выпускником которого он является. Об этом 21 мая он написал в своем telegram-канале. Ранее Сладков работал в Мариуполе

«Ребят, на день прилетел в Курган. День рождения родного КВПАУ, военного училища, которое я заканчивал», — сообщил Сладков.

Он рассказал, что все слова на праздновании юбилея были посвящены спецоперации. Сладков восхитился, что жителей России поддерживают «миллионы и миллионы».

Сладков окончил КВПАУ в 1987 году. Помимо него, ради юбилея учебного заведения в Курган приехал генерал-майор авиации Николай Безбородов. Он возглавлял училище с 1992 по 1993 годы.

По информации, размещенной в telegram-канале Сладкова, в мае он работал в Мариуполе, где проходили активные действия, связанные со спецоперацией на Украине. Ранее президент России Владимир Путин на концерте-митинге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметил, что задачей военных, занятых в спецоперации, является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида».